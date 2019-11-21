Benim Adım Melek son bölüm izleyenleri ekrana kilitledi! İşte 10. bölüm fragmanı

TRT 1'in heyecanla takip edilen dizisi Benim Adım melek 9. son bölümü ile ekrana geldi. Melek, Seyitali'yi Alpay'dan geri alabilmek için her yolu deniyor. Mithat, Seyitali'yi verme karşılığında Melek ve çocukların Gaziantep'ten gitmesini istiyor. Melek, Mithat'a söz veriyor. Peki, Melek ve çocuklar gidecek mi?

Mithat, Melek'in kanser tedavisi gördüğünü öğreniyor.

Benim Adım Melek 10. yeni bölümü 27 Kasım Çarşamba akşamı TRT 1'de.

BENİM ADIM MELEK 10. BÖLÜM FRAGMANI