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21.11.2019 - 08:55 |

Benim Adım Melek son bölüm izleyenleri ekrana kilitledi! İşte 10. bölüm fragmanı

Benim Adım Melek son bölümü ile dün akşam izleyenleri ekran başına kilitledi. Heyecan dolu gelişmelerin yaşandığı Benim Adım Melek'in son bölümünün hemen ardından 10. bölüm fragmanı da yayınlandı. Peki, yeni bölümde neler olacak?

Benim Adım Melek son bölüm izleyenleri ekrana kilitledi! İşte 10. bölüm fragmanı

TRT 1'in heyecanla takip edilen dizisi Benim Adım melek 9. son bölümü ile ekrana geldi. Melek, Seyitali'yi Alpay'dan geri alabilmek için her yolu deniyor. Mithat, Seyitali'yi verme karşılığında Melek ve çocukların Gaziantep'ten gitmesini istiyor. Melek, Mithat'a söz veriyor. Peki, Melek ve çocuklar gidecek mi?

Mithat, Melek'in kanser tedavisi gördüğünü öğreniyor.

Benim Adım Melek 10. yeni bölümü 27 Kasım Çarşamba akşamı TRT 1'de.

BENİM ADIM MELEK 10. BÖLÜM FRAGMANI

‘Arılar beni tanır’ dedi, yarı çıplak daldı!Ordu'nun Fatsa ilçesinde balcılık yapan Abdulkadir Yirmibeşoğlu, yarı çıplak bir vaziyette arı kovanlarını açarak, adeta arılara meydan okudu. Balcı Abdulkadir Yirmibeşoğlu, arılarının kendisini tanıdığını ve bu işin bazı kuralları olduğunu belirterek, kimsenin denememesi gerektiğini belirtti.
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