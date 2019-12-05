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05.12.2019 - 09:32 |

Benim Adım Melek son bölümde neler oldu? Benim Adım Melek 12. bölüm fragmanı

Benim Adım Melek son bölümü izleyenleri ekran başına kilitledi. Çarşamba akşamları ekrana gelen dizinin son bölümünde Alpay, Melek ve Halil'in peşini bırakmıyor. Aileleri birbirine katmayı aklına koyan Alpay'ın planı işe yarayacak mı? Benim Adım Melek 12. bölüm fragmanı da yayınlandı.

Benim Adım Melek son bölümde neler oldu? Benim Adım Melek 12. bölüm fragmanı

TRT 1'in ilgiyle izlenen dizisi Benim Adım Melek dün akşam 11. bölümü ile ekrana geldi. Heyecan dolu dakikaların yaşandığı Benim Adım Melek'te Alpay, Halil ve Melek arasındaki dedikoduyu hana yayıyor. Ortalık karışıyor. Cumali'nin karşısına çıkan Alpay, Halil'le ilgili söyledikleri Cumali'yi büyük bir yıkıma uğratıyor.

Benim Adım Melek 12. bölüm fragmanı da yayınlandı. Yeni bölüm 11 Aralık Çarşamba akşamı izleyici ile buluşacak.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Alpay'ın ortalığı karıştırması okların Melek ve Halil üzerine çevrilmesine sebep oluyor. Cumali, Halil'i evlendirmeyi kafasına koyuyor. Seyit Ali ise dükkanı Cumali'ye devretmeye karar veriyor. Halil ve Melek'i neler bekliyor merak konusu.

BENİM ADIM MELEK 12. BÖLÜM FRAGMANI

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