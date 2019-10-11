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11.10.2019 - 12:54 |

Benim Adım Melek son bölümün ardından 4. bölüm fragmanı yayınlandı

Benim Adım Melek 4. bölüm fragmanını yayınladı. Çarşamba akşamları ekrana gelen dizinin son bölümünde Mithat, Kerem'in peşini bırakmıyor. Melek çaresiz Mithat'ı bulmaya çalışıyor. Benim Adım Melek 4. bölüm fragmanında neler oluyor?

Benim Adım Melek son bölümün ardından 4. bölüm fragmanı yayınlandı

TRT 1'in ilgiyle izlenen yeni dizisi Benim Adım Melek 3. son bölümü ile ekrana geldi. Çarşamba akşamları yayınlanan dizinin son bölümünde Mithat, Kerem'in peşini bırakmıyor. Melek, oğlunu bulabilmek için her yolu dener. Halil de Melek'i bu durumda yalnız bırakmaz.

Mithat, Kerem'i babasına teslim ettiğini söyler. Melek'in bayılması ise olayların seyrini iyice değiştirecektir.

BENİM ADIM MELERK 4. BÖLÜM FRAGMANI

Kalabalığı görüp geldi, otomobilini ırmakta buldu!Bartın’da, bir restoranda çalışan garson Sedat Bayrak’ın (36) ırmak kenarına park ettiği otomobil suya düştü. Kalabalığı görerek olay yerine gelen Bayrak, otomobilini ırmakta görünce büyük şaşkınlık yaşadı.
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