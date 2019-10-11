Benim Adım Melek son bölümün ardından 4. bölüm fragmanı yayınlandı

TRT 1'in ilgiyle izlenen yeni dizisi Benim Adım Melek 3. son bölümü ile ekrana geldi. Çarşamba akşamları yayınlanan dizinin son bölümünde Mithat, Kerem'in peşini bırakmıyor. Melek, oğlunu bulabilmek için her yolu dener. Halil de Melek'i bu durumda yalnız bırakmaz.

Mithat, Kerem'i babasına teslim ettiğini söyler. Melek'in bayılması ise olayların seyrini iyice değiştirecektir.

BENİM ADIM MELERK 4. BÖLÜM FRAGMANI