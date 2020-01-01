01.01.2020 - 14:39 |
Benim Adım Melek yeni bölüm hangi gün? Benim Adım Melek 15. bölüm fragmanı
Benim Adım Melek 15. bölüm fragmanı yayınladı. Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Benim Adım Melek'in yeni bölümü bu akşam yok mu? Defne ve Ömer arasındaki ilişki iki aileyi karşı karşıya getiriyor. Peki, Defne ve Ömer ayrılacak mı? Benim Adım Melek yeni bölüm hangi gün yayınlanacak?
TRT 1'in sevilen dizisi Benim Adım Melek bu akşam yok mu? Çarşamba akşamları yeni bölümü ile ekrana gelen Benim Adım Melek bu akşam tekrar bölümü ile ekrana geliyor. Peki, Benim Adım Melek 15. bölümü hangi gün yayınlanacak?
BENİM ADIM MELEK YENİ BÖLÜM HANGİ GÜN?
Benim Adım Melek 1 Ocak nedeniyle bu akşam tekrar bölümü ile ekrana geliyor. Dizinin 15. yeni bölümü ise 8 Ocak Çarşamba akşamı izleyici karşısında olacak.
BENİM ADIM MELEK 15. BÖLÜM FRAGMANI