Benim Adım Melek yeni bölüm hangi gün? Benim Adım Melek 15. bölüm fragmanı

TRT 1'in sevilen dizisi Benim Adım Melek bu akşam yok mu? Çarşamba akşamları yeni bölümü ile ekrana gelen Benim Adım Melek bu akşam tekrar bölümü ile ekrana geliyor. Peki, Benim Adım Melek 15. bölümü hangi gün yayınlanacak?

BENİM ADIM MELEK YENİ BÖLÜM HANGİ GÜN?

Benim Adım Melek 1 Ocak nedeniyle bu akşam tekrar bölümü ile ekrana geliyor. Dizinin 15. yeni bölümü ise 8 Ocak Çarşamba akşamı izleyici karşısında olacak.

BENİM ADIM MELEK 15. BÖLÜM FRAGMANI