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06.11.2019 - 10:30 |

Benim Adım Melek yeni fragman | Büyük sürpriz...

Benim Adım Melek 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. TRT 1'in ilgiyle izlenen dizisi Benim Adım Melek yeni bölümünde Alpay büyük sürprizle karşılaşacak. İşte Benim Adım Melek yeni bölüm fragmanı...

Benim Adım Melek yeni fragman | Büyük sürpriz...

Çarşamba akşamları yayınlanan Benim Adım Melek yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de TRT 1'de...

BENİM ADIM MELEK 7. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Alpay, sonunda istediğini elde eder. Küçük Seyitali’yle Almanya’ya gitmek için havaalanındadır. Defne, istemeden de olsa babasının oyununa alet olur ve şüpheleri üzerine çeker. Almanya’da kendisini bekleyen sürprizi öğrenen Alpay’ın yeni planı ne olacak? Seyitali, yaşanan bunca olaydan sonra Melek’e babalığını yapacak mı? Geçmişte yaşamaya devam eden Mithat, yine kime, neden düşman kesilecek? Defne, avlunun ortasında perişan halde herkese suçsuz olduğunu anlatmaya çalışırken Kadriye’nin çığlığıyla arada kalan Melek, Kadriye’ye mi yardım edecek yoksa kızı Defneye mi?

BENİM ADIM MELEK FRAGMAN

Balıkçılardaki mavi ışığın sırrı çözüldüSamsun'da İlkadım Belediyesi zabıta ekipleri, balık tezgahlarında ‘mavi ışık’ kullanarak, balıkların kusurlarını gizlemeye çalışan 12 işletme hakkında işlem yaptı.
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