MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemBenim Tatlı Yalanım 12. bölümde Nejat duyguları ile yüzleşiyor!
05.09.2019 - 14:13

Benim Tatlı Yalanım 12. bölümde Nejat duyguları ile yüzleşiyor!

Benim Tatlı Yalanım dizisi 12. bölüm ile bu akşam ekrana gelecek. Nejat ve Suna arasında yaşanan ve adı bir türlü konulamayan etkileşim Nejat'ın Tolga ile kavga etmesinin ardından Suna'yı bir anda öpmesiyle değişir. Suna en nihayetinde duygularının karşılıksız olmadığına sevinse de Nejat'ın duygularıyla yüzleşmekten kaçması ilişkiyi zor duruma sokar. Benim Tatlı Yalanım bu akşam yeni bölümü ile Star TV'de..

Benim Tatlı Yalanım 12. bölümde Nejat duyguları ile yüzleşiyor!

Benim Tatlı Yalanım dizisi bu akşam 12. bölümü ile ekrana gelecek. Nejat, Tolga ile kavga ettikten sonra soluğu Suna'nın yanında almış ve beklenmedik bir anda Suna'yı öpmüştür. İkili ne yapacağını bilemezken Suna hislerinin karşılıksız olmadığını öğrenmiştir. Bulutların üzerinde gezen Suna, Nejat'la Hande engeli varken nasıl bir araya geleceği konusunda tereddüt yaşar. Nejat ise Suna'yı öptükten sonra duygularını gizlemeye çalışsa da Suna kendisinden hesap sorar. Nejat'ın duygularını saklamaya çalışmasının neticesinde ikili arasında gerilim tırmanır.

Suna bundan sonraki süreçte adım atan taraf olmayacağı konusunda Nejat'a söz verir. Nejat ve Suna arasındaki gerilimin farkında olan Burcu ve Serkan işbirliği yapar ve ikiliyi bir araya getirmeyi başarır.

BENİM TATLI YALANIM 12. BÖLÜM FRAGMANI

Akılalmaz olay! 3 yaşındaki çocuk arabayla markete daldıAnkara'da, 3 yaşındaki çocuğun kontak anahtarını çevirdiği park halindeki otomobil, bir anda hareket ederek markete girdi. Olay anı, marketin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bursa’daki orman yangınlarının failleri yakalandı

Bursa’daki orman yangınlarının failleri yakalandı

Korkunç kaza! Araçtan sağ çıkamadı

Korkunç kaza! Araçtan sağ çıkamadı

Recep İvedik 4 filmi konusu ve başrol oyuncuları

Recep İvedik 4 filmi konusu ve başrol oyuncuları

Gaziantep'te tefecilik operasyonu: 17 gözaltı

Gaziantep'te tefecilik operasyonu: 17 gözaltı

Sıradaki Haber