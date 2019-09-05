Benim Tatlı Yalanım 12. bölümde Nejat duyguları ile yüzleşiyor!

Benim Tatlı Yalanım dizisi bu akşam 12. bölümü ile ekrana gelecek. Nejat, Tolga ile kavga ettikten sonra soluğu Suna'nın yanında almış ve beklenmedik bir anda Suna'yı öpmüştür. İkili ne yapacağını bilemezken Suna hislerinin karşılıksız olmadığını öğrenmiştir. Bulutların üzerinde gezen Suna, Nejat'la Hande engeli varken nasıl bir araya geleceği konusunda tereddüt yaşar. Nejat ise Suna'yı öptükten sonra duygularını gizlemeye çalışsa da Suna kendisinden hesap sorar. Nejat'ın duygularını saklamaya çalışmasının neticesinde ikili arasında gerilim tırmanır.

Suna bundan sonraki süreçte adım atan taraf olmayacağı konusunda Nejat'a söz verir. Nejat ve Suna arasındaki gerilimin farkında olan Burcu ve Serkan işbirliği yapar ve ikiliyi bir araya getirmeyi başarır.

BENİM TATLI YALANIM 12. BÖLÜM FRAGMANI