Benim Tatlı Yalanım 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu?

Benim Tatlı Yalanım 16. bölümü bu akşam ekranlardaydı. Benim Tatlı yalanım son bölümde Nejat, Suna'ya onu sevdiğini söylemiş, hayatını düzene koyarken yanında olmasını istemiştir. Suna, bu ani aşk ilanı karşısında şaşkına döner. Suna da Nejat'a aşkını ilan etmek istemekte ancak Kayra'yı düşünmektedir. Önce Kayra'nın gerçeği öğrenmesi, Nejat ve Suna'yı ona yalan söyledikleri için affetmesi gerekmektedir. Bu sırada Kayra, Suna ismini duymuş, aklı karışmıştır. Kayra, uzun zamandır görmezden gelmeye çalıştığı işaretleri bir araya getirirken, Suna'nın kim olduğunu bilmek istemediğine karar verir. Bu sırada sürpriz bir isim Kayra'yı kaçmaya çalıştığı gerçekle yüzleştirecektir.

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Benim Tatlı Yalanım 17. bölüm ilk sahne yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde Nejat kızı Kayra'ya neden oyun oynadıklarını anlatmaya çalışıyor. Kayra büyük acılar çekiyor. Yalnız Kayra, Suna ve Nejat'a fena öfkeleniyor.