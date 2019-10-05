Benim Tatlı Yalanım dizisinde Kayra annesi hakkında gerçeği öğrenecek mi?

Benim Tatlı Yalanım 16. yeni bölüm fragmanları ile bu akşam yeni gün ve saatinde izleyici ile buluşacak. Yaz döneminde yayınlanmaya başlayan Benim Tatlı Yalanım dizisinde bu hafta Nejat, Suna'yı sevdiğini herkese duyurur. İkili arasında yaşanan aşka tek engel söylenen küçük bir yalandır. Kayra, annesi Aylin olarak bildiği Suna'nın hakkındaki gerçekleri öğrendiğinde nasıl bir tepki verecektir?

Öte yandan Şevket'de yıllar sonra ortaya çıkan kızlarının annesini onlara anlatmaya karar verir. Her şey yolunda giderken Kayra'nın gerçek annesinin ortaya çıkması ile ikilieme düşen Suna, Nejat'ın yanında durabilecek midir? Benim Tatlı Yalanım 16. yeni bölüm fragmanları ile bu akşam Star TV'de...

BENİM TATLI YALANIM 16. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

BENİM TATLI YALANIM 16. BÖLÜM 2. FRAGMANI