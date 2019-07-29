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29.07.2019 - 07:24

Benimle Söyle yarışmasında kim birinci oldu?

Benimle Söyle yarışmasında birinci olan isim belli oldu. Ekranlara farklı bir soluk getiren ses yarışmasında 100 jüri üyesi karşısında ter döken yarışmacılar arasından üç isim büyük finale kaldı. Peki, Benimle Söyle'de kim birinci oldu?

Benimle Söyle yarışmasında kim birinci oldu?

Benimle Söyle 28 Temmuz Pazar yayınlanan sezon finali bölümüyle Türkiye’nin en büyük 100 jürisine zor anlar yaşattı.

On iki hafta boyunc birbirinden renkli ve farklı yarışmacıların yarıştığı Benimle Söyle'de birinci belli oldu.

BENİMLE SÖYLE'DE KİM BİRİNCİ OLDU?

Benimle Söyle'de son üçe kalan isimler Eftelya, Uğur ve Dila oldu. Eftalya 66 jüri üyesini ayağa kaldırdı. Dila ise 54 jüri üyesini ayağa kaldırdı. İlk veda eden isim Dila oldu.

Uğur 88 puanla Benimle Söyle'nin birincisi oldu.

Benimle Söyle yarışmasında kim birinci oldu

 

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