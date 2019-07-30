30.07.2019 - 18:17
Benzemez kimse sana şarkısında "Bakışından süzülen…" mısrasının devamı nasıldır? 30 Temmuz ipucu sorusu
Bir online bilgi yarışması için daha heyecan başladı. Her gün binlerce kişinin şansını denediği yarışmanın bu akşamki ipucu sorusu usta bir şarkıcımız ile ilgili oldu. İşte merakla araştırılan 30 Temmuz ipucu sorusu cevabı...
Online bilgi yarışmalarından birinde daha günün sorusu belli oldu. Bu akşam 20:30'da oynanacağı açıklanan yarışmanın bu akşamki ipucu sorusu ülkemizin ünlü sanatçılarından birinin ünlü şarkısına ilişkin soruldu. İşte 30 Temmuz ipucu sorusu ve cevabı...
SORU
Benzemez kimse sana şarkısında "Bakışından süzülen…" mısrasının devamı nasıldır?
CEVAP
Benzemez kimse sana
Tavrına hayran olayım
Bakışından süzülen
İşvene kurban olayım
Lütfuna ermek için
Söyle perişan olayım
Bakışından süzülen
İşvene kurban olayım