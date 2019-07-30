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30.07.2019 - 18:17

Benzemez kimse sana şarkısında "Bakışından süzülen…" mısrasının devamı nasıldır? 30 Temmuz ipucu sorusu

Bir online bilgi yarışması için daha heyecan başladı. Her gün binlerce kişinin şansını denediği yarışmanın bu akşamki ipucu sorusu usta bir şarkıcımız ile ilgili oldu. İşte merakla araştırılan 30 Temmuz ipucu sorusu cevabı...

Benzemez kimse sana şarkısında "Bakışından süzülen…" mısrasının devamı nasıldır? 30 Temmuz ipucu sorusu

Online bilgi yarışmalarından birinde daha günün sorusu belli oldu. Bu akşam 20:30'da oynanacağı açıklanan yarışmanın bu akşamki ipucu sorusu ülkemizin ünlü sanatçılarından birinin ünlü şarkısına ilişkin soruldu. İşte 30 Temmuz ipucu sorusu ve cevabı...

SORU

Benzemez kimse sana şarkısında "Bakışından süzülen…" mısrasının devamı nasıldır?

CEVAP

Benzemez kimse sana
Tavrına hayran olayım
Bakışından süzülen
İşvene kurban olayım

Lütfuna ermek için
Söyle perişan olayım
Bakışından süzülen
İşvene kurban olayım

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Benzemez kimse sana şarkısında "Bakışından süzülen…" mısrasının devamı nasıldır? 30 Temmuz ipucu sorusu

Benzemez kimse sana şarkısında "Bakışından süzülen…" mısrasının devamı nasıldır? 30 Temmuz ipucu sorusu

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