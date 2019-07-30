Benzemez kimse sana şarkısında "Bakışından süzülen…" mısrasının devamı nasıldır? 30 Temmuz ipucu sorusu

Online bilgi yarışmalarından birinde daha günün sorusu belli oldu. Bu akşam 20:30'da oynanacağı açıklanan yarışmanın bu akşamki ipucu sorusu ülkemizin ünlü sanatçılarından birinin ünlü şarkısına ilişkin soruldu. İşte 30 Temmuz ipucu sorusu ve cevabı...

SORU

Benzemez kimse sana şarkısında "Bakışından süzülen…" mısrasının devamı nasıldır?

CEVAP

Benzemez kimse sana

Tavrına hayran olayım

Bakışından süzülen

İşvene kurban olayım

Lütfuna ermek için

Söyle perişan olayım

Bakışından süzülen

İşvene kurban olayım