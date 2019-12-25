Beren GenÃ§alp kimdir, kaÃ§ yaÅŸÄ±nda Sefirin KÄ±zÄ± Melek kimdir

Sefirin KÄ±zÄ± dizisinde Neslihan AtagÃ¼l'Ã¼n hayat verdiÄŸi Nare karakterinin kÄ±zÄ± olarak karÅŸÄ±mÄ±za Ã§Ä±kan Melek (Beren GenÃ§alp) yayÄ±nlanan iki bÃ¶lÃ¼mÃ¼n ardÄ±ndan diziyi takip eden izleyiciler tarafÄ±ndan merak edilmeye baÅŸlandÄ±. Dizide hayat verdiÄŸi Melek karakteri ile bir anda herkesin dikkatini Ã§eken Beren GenÃ§alp dizide kÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸÄ±na raÄŸmen olgunlaÅŸmÄ±ÅŸ annesi Nare'yi Ã§ok seven ama bir taraftan da uzun yÄ±llardÄ±r babasÄ±nÄ± gÃ¶rmeyen ve onu Ã§ok merak eden bir kÄ±zÄ± canlandÄ±rÄ±yor. Peki Beren GenÃ§alp kimdir?

BEREN GENÃ‡ALP KÄ°MDÄ°R?

Beren GenÃ§alp 11 KasÄ±m 2011 yÄ±lÄ±nda Ä°zmir'de dÃ¼nyaya geldi. Oyunculuk ajansÄ±na kayÄ±t olduktan sonra Sefirin KÄ±zÄ± seÃ§melerine katÄ±lan Beren GenÃ§alp, Melek rolÃ¼ne en uygun oyuncu olduÄŸu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lerek Sefirin KÄ±zÄ± dizisinin kadrosuna dahil oldu. Daha Ã¶nce oyunculuk deneyimi bulunmayan Beren GenÃ§alp ekrana ilk iki bÃ¶lÃ¼mÃ¼ ile gelen Sefirin KÄ±zÄ± dizisinde ilk oyunculuk deneyimini yaÅŸÄ±yor.

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