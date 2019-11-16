16.11.2019 - 17:53 |
Berlin Kaplanı filminin konusu nedir? Berlin Kaplanı filminde kimler oynuyor?
Berlin Kaplanı filminin konusu ve oyuncuları merakla araştırılıyor. Bu akşam Kanal D'de yayınlanacak olan Berlin Kaplanı filmi ne zaman vizyona girdi? Komedi türündeki Berlin Kaplanı filmini Hakan Algül yönetti. İşte Berlin Kaplanı filmi hakkında merak edilenler...
Berlin Kaplanı filminin konusu, Ayhan Kaplan (Ata Demirer) Almanya'nın Berlin kentinde yaşamını iri yarı bedeninin avantajını kullanarak boksörlük ve bodyguardlık yaparak sürdüren bir Türk'tür. Fakat antrenörü Cemal (Tarık Ünlüoğlu) ve boksör Ayhan için artık işler eskiden olduğu gibi tıkırında değildir. Onları içine düştükleri dar boğazdan kurtaracak bir mucize gereklidir. Zira taze boksörler Ayhan karşısında gitgide güç kazanmakta, Ayhan ise piyasada gözden düşmektedir. İkiliyi içine düştükleri dar boğazdan kurtarmak için ancak bir mucize gereklidir.
BERLİN KAPLANI OYUNCULARI
Ata Demirer
Tarık Ünlüoğlu
Necati Bilgiç
Mert Aran
Nihal Yalçın
Cengiz Bozkurt
Özlem Türkad
Cemil Özbayer
Orhan Güner
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