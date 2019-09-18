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18.09.2019 - 11:17 |

Beste Kökdemir kimdir? Kaç yaşında?

Güzel oyuncu Beste Kökdemir, Her Yerde Sen dizisine dahil oldu. "Eylül" karakterine hayat verecek olan ünlü oyuncunun diziye dahil olmasının ardından hakkındaki bilgiler de merak konusu oldu. İşte Beste Kökdemir'in biyografisi...

Beste Kökdemir kimdir? Kaç yaşında?

Cuma günleri ekrana gelen Her Yerde Sen dizisine Beste Kökdemir dahil oluyor. Güzel oyuncu Demir'in eski sevgilisi olan "Eylül" karakterini canlandıracak. Peki, güzel oyuncu Beste Kökdemir kimdir?

BESTE KÖKDEMİR KİMDİR?

Beste Kökdemir, 29 Ağustos 1993'de Sinop'ta doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Sinop'ta tamamlayan genç oyuncu, istanbul Haliç Üniversitesi Moda Tasarım bölümünü kazandı. Fakat bir sene sonra bırakıp Bilgi Üniversite Sahne ve Gösteri Sanatları bölümüne geçiş yaptı. Beste Kökdemir, İstanbul'a geldiği zamanda ajanslara fotoğrafını gönderdi. 2012 yılında ise bu çabası sonuç verdi. Başrollerinde Yetkin Dikinciler, Derya Alabora, Mustafa Uğurlu ve İdil Fırat'ın oynadığı Çıplak Gerçek adlı yapımda oynadı. Bu oyunla da oyunculuk hayatı başlamış oldu.Sonrasında Not Defteri dizisinde zengin aile kızı Selin'i canlandırdı. 2015 yılında ise Tatlı Küçük Yalancılar adlı dizide yer aldı. Burada ise Açelya adlı karakteri canlandırdı.

ROL ALDIĞI YAPIMLAR

2018 - Kalbimin Sultanı – Bezmi Alem

2017 - Taş (Suna) (Sinema Filmi)

2015 - Tatlı Küçük Yalancılar (Açelya) (TV Dizisi)

2015 - Muhteşem Yüzyıl: Kösem – Meleksima Hatun

2015 - Poyraz Karayel 2. sezon (TV Dizisi)

2014 - Not Defteri (Selin) (TV Dizisi)

2013 - Behzat Ç. (TV dizisi)

2012 - Çıplak Gerçek (Hazal) (TV Dizisi)

    Kaza yaralanan gencin 'anne' feryadıBursa'nın İnegöl ilçesinde, hafif ticari araç ile çarpışan elektrikli bisikletten annesiyle birlikte düşüp yaralanan genç, kendisine müdahale eden sağlık ekiplerine, ''Beni bırakın anneme müdahele edin dedi.
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