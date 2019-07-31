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31.07.2019 - 08:20

Beykoz’dan istihdama yönelik eğitim

Beykoz Üniversitesi özgün eğitim modelleriyle öğrencilerine iş hayatını deneyimleme fırsatı sunuyor.

Beykoz’dan istihdama yönelik eğitim

Öğrencilerin mezun olur olmaz, hatta öğrencilikleri sırasında, alanlarıyla ilgili sektörlerde tercih edilen ve öncelikli olarak istihdam edilen mezunlar olmasını hedeflediklerini belirten Beykoz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman, üniversitede iş deneyimi kazanabilmenin önemine dikkat çekiyor. Öğrencilerin lisansta 7 dönem okulda, bir dönem işyerinde, önlisansta 3 dönem okulda bir dönem işyerinde olmayı ifade eden 7+1, 3+1 modeliyle öğrenim gördüğünü belirten Durman, ders içeriklerinin sektörün ihtiyaçlarına göre oluşturulduğunu dile getiriyor. Durman, bu çerçevede Yetkinlik Geliştirme Programı’nı uyguladıklarını kaydediyor.

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