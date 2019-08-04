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04.08.2019 - 13:55| İHA

Beylikdüzü'nde otluk alanda yangın: 4 köpek telef oldu

Beylikdüzü'nde bulunan otluk alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Otluk alanda bulunan 4 köpek de yanarak telef oldu.

Beylikdüzü'nde otluk alanda yangın: 4 köpek telef oldu

Yangın, Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde 36. Sokak'ta bulunan otluk alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 11.00 sıralarında otluk alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Otluk alanda bulunan 7 köpekten 4'ü telef olurken, 3 köpek ise vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

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