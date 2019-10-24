Beyoğlu’nda 4 arkadaşını yakmıştı! 4 kez ağırlaştırılmış müebbet istemi

3 Mart’ta Jurnal Sokak’ta bulunan apartmanın 3 nolu dairesinde 8 arkadaş arasında dairenin temizliği yüzünden tartışma çıktı. Özkan Elmas tartışma sonunda arkadaşları uyurken evi ateşe verdi. Yangının büyümesi üzerine Özkan evden kaçarken, alevlerin arasında kalan Yunus Akyüz (20), Murat Kayacan (17), Muhammet Gür (23) ve Ersin Büker (25) öldü. Ender Güncü ve Ramazan Cingözce ise yaralandı. Olaydan sonra amcası tarafından Hatay’a kaçırılan Özkan Elmas yakalanarak tutuklandı.



Kasten öldürme



İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık Özkan Elmas ve taraf avukatları katıldı. Duruşma savcısı, Özkan Elmas hakkında, 4 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 27 yıl 2 aydan 49 yıla kadar hapis cezası istedi. Mahkeme, sanık Özkan Elmas’ın tutukluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. Katliamdan sonra yeğenini Hatay’a kaçıran sanık Yusuf Elmas hakkında ise “suçluyu kayırma” suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.