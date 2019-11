Bi-Fikir, beş yılda 600 milyon TL’ye ulaştı

Bu yıl beşinci kez gerçekleştirilen Bi-Fikir ile bugüne kadar yaratılan toplam değer 600 milyon TL’ye yaklaştı. Anadolu Grubu’nun ortak değerlerinden; insan odaklılık, girişimcilik, yenilikçilik ve yaptığı her işte öncü olma yaklaşımından yola çıkarak “Fikir seninle başlar, öncümüz sen ol” mottosu ile gerçekleştirilen Bi-Fikir programında, Grup çalışanlarının fikirleri projelendirildi, yenilikçi birçok ürün ve hizmet geliştirildi. Programda bu yıl “Mucitler” kategorisinde Anadolu Efes’in “Pubinno - Akıllı Bira Musluğu” projesi, “Kaşifler” kategorisinde ise Çelik Motor’un “Kaputa Vur” projesi birinci oldu.

Programa fikirleriyle katılan tüm yarışmacıları tebrik eden Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan festivalde yaptığı konuşmada “Bi-Fikir, Anadolu Grubu’nun yenilikçi ve gelecek odaklı bakış açısının iş yapış süreçlerine yansıması” dedi. Bi-Fikir’de öne çıkan proje konularının; e-dönüşüm ve teknoloji, iş güvenliği ve sağlığı, paydaş memnuniyeti, sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk, verimlilik, maliyet azaltma, yeni ürün ve hizmet geliştirme alanlarında olduğuna dikkat çeken Özilhan, “Grup vizyonumuzun geliştirdiğimiz projelere yansıması, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Biz yeniliği her zaman cesurca destekliyoruz. İş yapış yöntemlerimizi ve kaslarımızı kuvvetlendirecek her türlü gelişime açığız ve gerekli her türlü değişime öncü olmaya hazırız. Bunun için, içinde bulunduğumuz hızlı dijital dönüşüm çağını çok sıkı takip etmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Bi-Fikir kapsamında, 2015 yılından bu yana 30.000 fikir, 4.500 hızlı uygulama ve 1.500 projeye ulaşıldı. Her 5 fikirden 1’i hayata geçirildi.