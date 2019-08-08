Bıçak Sırtında filmi konusu ve başrol oyuncuları

Bıçak Sırtında filmi TV'de ilk kez Kanal D ekranında Haziran ayında izleyici ile buluşmasının ardından bu akşam bir kez daha ekrana geliyor. Bıçak Sırtında filminin yönetmen koltuğunda Herman Lau yer alıyor. 2017 yılında vizyona giren Hong Kong yapımı film gişede 68 milyon dolarlık başarısı ile adından söz ettirdi. Peki Bıçak Sırtında filminin başrollerinde hangi isimler yer alıyor?

BIÇAK SIRTINDA FİLMİ KONUSU

Patlayıcılar konusunda uzmanlaşmış bir terörist, Hong Kong’un en çok kullanılan yeraltı tünelini adamlarıyla birlikte ele geçirir

İsteklerinin karşılanması için 48 saat müddet veren terörist, istekleri gerçekleşmezse rehineleri öldürüp tüneli havaya uçuracaktır. Artık bütün ülkenin ve rehinelerin kaderi Bomba İmha Ekibinden Komiser Cheung’un elindedir.