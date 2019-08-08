Bıçak Sırtında filmi konusu ve başrol oyuncuları
Bıçak Sırtında filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Haziran ayı içerisinde ilk kez Kanal D ekranında izleyici ile buluşan Bıçak Sırtında filmi aksiyon ve gerilim türünde çekildi. Gişede 68 milyon dolarlık bir gişe başarısı yakalayan film bu akşam yeniden TV ekranında izleyici ile buluşacak. Peki Bıçak Sırtında filminin başrollerinde hangi oyuncular yer alıyor?
Bıçak Sırtında filmi TV'de ilk kez Kanal D ekranında Haziran ayında izleyici ile buluşmasının ardından bu akşam bir kez daha ekrana geliyor. Bıçak Sırtında filminin yönetmen koltuğunda Herman Lau yer alıyor. 2017 yılında vizyona giren Hong Kong yapımı film gişede 68 milyon dolarlık başarısı ile adından söz ettirdi. Peki Bıçak Sırtında filminin başrollerinde hangi isimler yer alıyor?
BIÇAK SIRTINDA FİLMİ KONUSU
Patlayıcılar konusunda uzmanlaşmış bir terörist, Hong Kong’un en çok kullanılan yeraltı tünelini adamlarıyla birlikte ele geçirir
İsteklerinin karşılanması için 48 saat müddet veren terörist, istekleri gerçekleşmezse rehineleri öldürüp tüneli havaya uçuracaktır. Artık bütün ülkenin ve rehinelerin kaderi Bomba İmha Ekibinden Komiser Cheung’un elindedir.