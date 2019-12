BIFA’ya ‘For Sama’ damgası

Bu yıl Britanya Bağımsız Film Ödülleri’nde ön plana çıkan yapımlar “The Personal History of David Copperfield” ve “For Sama” oldu. Genç bir kadının Suriye’deki iç savaş sırasında yaşadıklarına odaklanan For Sama belgeseli, En İyi Bağımsız Britanya Filmi ödülüne layık görüldü. Belgesel aynı zamanda En İyi Yönetmen, En İyi Belgesel ve En İyi Kurgu ödüllerini de kazanarak toplamda dört ödülün sahibi oldu. In the Loop, Veep ve The Death of Stalin gibi yapımlarla tanınan Armando Iannucci‘nin yeni filmi The Personal History of David Copperfield ise beş ödülle gecede en çok ödüle layık görülen film oldu.