MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem Haberleri BIFA’ya ‘For Sama’ damgası
ABONE OL
03.12.2019 - 07:50 |

BIFA’ya ‘For Sama’ damgası

22. Britanya Bağımsız Film Ödülleri (BIFA), dün gece düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

BIFA’ya ‘For Sama’ damgası

Bu yıl Britanya Bağımsız Film Ödülleri’nde ön plana çıkan yapımlar “The Personal History of David Copperfield” ve “For Sama” oldu. Genç bir kadının Suriye’deki iç savaş sırasında yaşadıklarına odaklanan For Sama belgeseli, En İyi Bağımsız Britanya Filmi ödülüne layık görüldü. Belgesel aynı zamanda En İyi Yönetmen, En İyi Belgesel ve En İyi Kurgu ödüllerini de kazanarak toplamda dört ödülün sahibi oldu. In the Loop, Veep ve The Death of Stalin gibi yapımlarla tanınan Armando Iannucci‘nin yeni filmi The Personal History of David Copperfield ise beş ödülle gecede en çok ödüle layık görülen film oldu.

Yer: Ankara! Öğretmen ders anlatırken öğrenci sigara içtiSınıfta öğretmen ders anlatırken öğrencinin sigara içtiğine ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntü tepki çekti. Görüntülerin, hangi okulda çekildiğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Otomobil sürerken infaz edildi!

Otomobil sürerken infaz edildi!

Atiye ilk fragman - Atiye dizisi ne zaman başlayacak, nerede yayınlanacak?

Atiye ilk fragman - Atiye dizisi ne zaman başlayacak, nerede yayınlanacak?

Sevgilisi öldürdü, kocasından boşanmak için dava açtığı ortaya çıktı!

Sevgilisi öldürdü, kocasından boşanmak için dava açtığı ortaya çıktı!

Son dakika... Vatan Caddesi'nde intihar girişimi! Polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde!

Son dakika... Vatan Caddesi'nde intihar girişimi! Polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde!

Sıradaki Haber