Bilet de harçlık da Türkiye'den!

TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmeye başlanan torba yasa teklifindeki 80. maddeyle Türkiye, sınır dışı edileceklere ilişkin yeni bir uygulama başlatacak. Teklifle, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 60. maddesi değiştirilecek. Teklife göre sınır dışı edilecek yabancıların parasının tamamına el konulmayacak.

İçişleri Bakanlığı’na ilişkin yeni düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmeye başlandı. Kanun teklifi birçok konuda önemli düzenlemeleri içeriyor. Teklifle düzenleme yapılacak kanunlardan biri de 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 60’ncı maddesi. Teklifte, 60. maddenin 3. fıkrası, “Sınır dışı edilecek yabancıların parası sınır dışı seyahat masraflarının tamamına yetiyorsa bu tutar yabancıdan karşılanır. Yabancıların parası sınır dışı seyahat masraflarını karşılamıyorsa seyahat masrafları Genel Müdürlükçe karşılanır ve yabancının mevcut parası Genel Müdürlükçe belirlenecek temel gereksinimleri karşılayacak miktar haricinde hazineye irat kaydedilir. Masraflar geri ödenmediği sürece, yabancının Türkiye’ye girişine izin verilmeyebilir” şeklinde değiştiriliyor.

İnsani yardım

İçişleri Bakanlığı Düzensiz Göçle Mücadele Daire Başkanı Ramazan Seçilmiş, düzenlemeye ilişkin şunları kaydetti: “Madde, insani sebeplerle konuldu. Maddenin eski halinde paranın tamamına el konulacağı yazıyordu. Biz bu kanundaki değişiklikle iki şey amaçladık: Bir, irat mı kaydedilecek, el mi konulacak, bunu bir açıklığa kavuşturalım. İrat kaydedilsin, el koyma işlemi yapılmasın. İkinci husus da yabancının cebinde temel ihtiyaçlarını karşılayacak kadar cep harçlığı olsun diye...”

Seçilmiş, “Burada tamamına el konulacağı, tamamını karşılayacağı ifade edilirken biz burada yabancı lehine bir düzenlemeyle iyileştirme yapıyoruz. Şu anki halinde, ‘Sınır dışı edilecek yabancıların seyahat masrafları kendilerince karşılanır’ ifadesinin üzerine biz seyahat masraflarını yabancılara karşılattırıyoruz” dedi.

Örnekle açıkladı

İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Hüseyin Kürşat Kırbıyık “Eski düzenlemede, örneğin kişiyi yurt dışına göndereceğiz. 3 bin lira bilet parası tutuyor; cebinde bin lirası var. Şu andaki mevcut durumda, bin liranın tamamına el koyuyoruz, parayı alıyoruz kişiden, 2 bin lirasını da genel müdürlük tamamlıyor, 3 bin liralık bilet alıyoruz. Yeni durumda, yine 3 bin liralık bir bilet alacağız, cebinde bin lirası var. 3 binin tamamını genel müdürlük ödüyor, kişiye biletini alıyor. 3 bin lira bilet parası, cebinden 10 bin lira çıktı. Sadece 3 binine kendi biletini alacak, hiç parasına filan el koymayacağız, biletini alacak 3 bin liraya. Bunu yabancıdan karşılayacağız” dedi.