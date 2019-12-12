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12.12.2019 - 19:11 | | AA

Bilim insanları açıkladı! İnce saç telleri daha güçlü

Kalın saç tellerinin ince tellerden dahsaa güçsüz olduğu keşfedildi.

Bilim insanları açıkladı! İnce saç telleri daha güçlü

California Üniversitesi'nde nano-mühendislik bölümünde görevli bilim adamı Wen Yang liderliğinde yapılan ve sonuçları Matter dergisinde yayımlanan araştırma çerçevesinde, insanların saç tellerinin yanı sıra at, zürafa, ayı, yaban domuzu ve fil gibi hayvanların kılları da incelendi.

Saç tellerini ve hayvan kıllarını kopana kadar kademeli olarak çeken bir makineye bağlayan araştırmacılar, ince saç telinin baskıya dayanma gücünün daha yüksek olduğunu tespit etti.

Kopan saç tellerini elektron mikroskobuyla inceleyen ekip, tellerin farklı biçimlerde kırıldığını, ancak birçoğunun benzer yapıda olduğunu gözlemledi.

Yaban domuzu, zürafa ve fil gibi memeli hayvanların geniş çapa sahip kıllarının kusursuz koptuğu, ancak saç teli gibi çapları küçük olanların ise koptuğunda yüzeylerinde pürüzlerin oluştuğu da görüldü.

Wen Yang, insanlarda, ışıltı kalın saç telinin daha güçlü olduğu öngörüsünün bulunduğunu, bu nedenle bulguların çok şaşırtıcı olduğunu söyledi

 

 

 

 

 

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