Billur Kalkavan kaç yaşında? Billur Kalkavan hangi dizilerde oynadı?

Liseyi Amerika'da tamamladı ve UCLA Üniversitesi'nden psikoloji dersleri aldı. Sinemadaki ilk rolünde, 1969 tarihli "Ayrı Dünyalar adlı" filmde, Erol Taş'ın canlandırdığı kötü adam tarafından fidye için kaçırılan bir çocuğu canlandırdı. 1980'li yıllardan itibaren tiyatroya ağırlık verdi. 2011 senesinde ise Turkcell reklamında oynamıştır. 2011 yılında HTV kanalında 00:00-01:00 arası cinsel hayat ile ilgili bir program yaptı. Hafta içi her gün yayınlanan programa bir uzman katılmakta ve sorulara cevap alınmaktadır. 2012 de ise TV8’de Kenya'da yapılan Trophy Türk adlı yarışma programında yarışmacı olarak yer aldı.Liseyi Amerika'da tamamladı ve UCLA Üniversitesi'nden psikoloji dersleri aldı. Sinemadaki ilk rolünde, 1969 tarihli "Ayrı Dünyalar adlı" filmde, Erol Taş'ın canlandırdığı kötü adam tarafından fidye için kaçırılan bir çocuğu canlandırdı. 1980'li yıllardan itibaren tiyatroya ağırlık verdi. 2011 senesinde ise Turkcell reklamında oynamıştır. 2011 yılında HTV kanalında 00:00-01:00 arası cinsel hayat ile ilgili bir program yaptı. Hafta içi her gün yayınlanan programa bir uzman katılmakta ve sorulara cevap alınmaktadır. 2012 de ise TV8’de Kenya'da yapılan Trophy Türk adlı yarışma programında yarışmacı olarak yer aldı.



Filmografi



Ayrı Dünyalar Billur 1969

Sultan Aslı 1978

Aşık Oldum Afet 1992

Mavi Sürgün Sonradan Görmeler 1994

Gece Otostopçusu İlkay 1995

Tatlı Kaçıklar Emel 1996

Şahin 1996

Böyle mi Olacaktı Nazan 1997

Eyvah Babam Belkıs 1998

Eyvah Kızım Büyüdü Filiz 2000

Ölüm Peşimizde 2000

Azad Canan 2002

Reyting Hamdi 2002

Patron Kim? 2003

Metro Palas Seda 2004

Ihlamurlar Altında Handan Tekiner 2005-2006

Bir Avuç Huzur 2008

Kraliçe Fabrikada 2008

Mezuniyet Bahar 2008

Servet Avcısı Nejla 2008

Acayip Hikâyeler 2012