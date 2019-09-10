Billur Kalkavan kaç yaşında? Billur Kalkavan hangi dizilerde oynadı?
2 Kasım 1962'de İstanbul'da doğan Billur Kalkavan, oyuncu ve sunucu. Oynadığı dizi-filmlerde büyük beğeni toplayan Billur Kalkavan'ın yaşamı merak konusu oldu. İşte Billur Kalkavan hakkında merak edilenler...
Liseyi Amerika'da tamamladı ve UCLA Üniversitesi'nden psikoloji dersleri aldı. Sinemadaki ilk rolünde, 1969 tarihli "Ayrı Dünyalar adlı" filmde, Erol Taş'ın canlandırdığı kötü adam tarafından fidye için kaçırılan bir çocuğu canlandırdı. 1980'li yıllardan itibaren tiyatroya ağırlık verdi. 2011 senesinde ise Turkcell reklamında oynamıştır. 2011 yılında HTV kanalında 00:00-01:00 arası cinsel hayat ile ilgili bir program yaptı. Hafta içi her gün yayınlanan programa bir uzman katılmakta ve sorulara cevap alınmaktadır. 2012 de ise TV8’de Kenya'da yapılan Trophy Türk adlı yarışma programında yarışmacı olarak yer aldı.Liseyi Amerika'da tamamladı ve UCLA Üniversitesi'nden psikoloji dersleri aldı. Sinemadaki ilk rolünde, 1969 tarihli "Ayrı Dünyalar adlı" filmde, Erol Taş'ın canlandırdığı kötü adam tarafından fidye için kaçırılan bir çocuğu canlandırdı. 1980'li yıllardan itibaren tiyatroya ağırlık verdi. 2011 senesinde ise Turkcell reklamında oynamıştır. 2011 yılında HTV kanalında 00:00-01:00 arası cinsel hayat ile ilgili bir program yaptı. Hafta içi her gün yayınlanan programa bir uzman katılmakta ve sorulara cevap alınmaktadır. 2012 de ise TV8’de Kenya'da yapılan Trophy Türk adlı yarışma programında yarışmacı olarak yer aldı.
Filmografi
Ayrı Dünyalar Billur 1969
Sultan Aslı 1978
Aşık Oldum Afet 1992
Mavi Sürgün Sonradan Görmeler 1994
Gece Otostopçusu İlkay 1995
Tatlı Kaçıklar Emel 1996
Şahin 1996
Böyle mi Olacaktı Nazan 1997
Eyvah Babam Belkıs 1998
Eyvah Kızım Büyüdü Filiz 2000
Ölüm Peşimizde 2000
Azad Canan 2002
Reyting Hamdi 2002
Patron Kim? 2003
Metro Palas Seda 2004
Ihlamurlar Altında Handan Tekiner 2005-2006
Bir Avuç Huzur 2008
Kraliçe Fabrikada 2008
Mezuniyet Bahar 2008
Servet Avcısı Nejla 2008
Acayip Hikâyeler 2012