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26.07.2019 - 09:28

BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB belirledi!

BİLSEM mülakatlarına katılan öğrenciler sonuçlarını öğrenmek için sabırsızlanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak olan BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak merak konusu. Öğrenci ve velilerin sıklıkla araştırdığı BİLSEM mülakat sonuçları için tarih belli oldu.

BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB belirledi!

Milli Eğitim Bakanlığı BİLSEM sınavına ilişkin takvimi yayımladı. BİLSEM adayları takvimi incelerken, mülakat sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını da öğrendi. BİLSEM bireysel mülakat sonuçları, Bakanlıktan gelen duyuruyla açıklanacağı tarih belirlendi. İşte sabırsızlıkla araştırılan o gün...

BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

BİLSEM mülakat sonuçları 21 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak. Bireysel mülakatlar 9 Ağustos'a kadar devam edecek.

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