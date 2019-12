BİM 24 Aralık Salı - BİM 27 Aralık Cuma aktüel katalog | BİM çalışma saatleri - BİM kaçta açılıyor? Kaçta kapanıyor?

Halk tarafından her hafta takip edilen market indirimleri, bu hafta da devam ediyor. BİM marketlerinde her Salı ve her Cuma günü indirimleri yoğun ilgi gödüryor. Peki BİM 24 Aralık Salı günü aktüel katalogta neler var? BİM 27 Aralık Cuma aktüel katalog ürünleri fiyatları ne kadar? Gün içerisinde BİM marketlerine ulaşmak isteyenler, BİM çalışma saatlerini öğrenmek istiyor. BİM saat kaçta açılıyor? BİM saat kaçta kapanaıyor? İşte BİM marketlerinden alışveriş yapacak olan vatandaşların bilmesi gerekenler...

BİM 24 ARALIK SALI AKTÜEL KATALOG







BİM 27 ARALIK CUMA AKTÜEL KATALOG





BİM ÇALIŞMA SAATLERİ



BİM mağazaları, 09.00 ile akşam 21.00 arasında hizmet vermektedir. Bu durum bazı merkezlerde değişiklik gösterebilir.

BİM’in açılımı nedir?



Perakende sektörünün öncü kuruluşlarından olan şirketimizin marka adı BİM’dir. Şirketimizin resmi ticari ünvanı BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.’dir. BİM markası yüksek indirim perakendeciliğinin vazgeçilmez markası olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Haftada iki gün satılan aktüel ürünler neden stoklarla sınırlı?



Aktüel ürün grubumuz mağazalarımızdaki dinamizm ve hareketliliği sürekli kılan bir grup olarak her hafta yenilikleriyle sizleri şaşırtmaktadır. Sınırlı sayıda yapılan bağlantılarla satışa sunma süremiz kısıtlı tutulmuştur. Böylelikle her hafta portföyümüze yeni ürünleri alabilmekteyiz.