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26.11.2019 - 09:40 |

BİM 26 Kasım - BİM 29 Kasım Aktüel katalog

BİM 26 Kasım ve BİM 29 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bugün ve Cuma günü için BİM indirimlerinden yararlanmak isteyenler, BİM aktüel katalog sayfalarını inceliyor. İşte BİM salı ve BİM cuma günü indirimde olan ürünler ve fiyatları...

BİM 26 Kasım - BİM 29 Kasım Aktüel katalog

Alışveriş yapmak isteyenlerin merakla araştırdığı market indirimleri bu hafta da belli oldu. Evine en yakın BİM marketlerinden ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler, BİM aktüel katalog arayışında bulunuyor. Aynı zamanda büyük indirimlerin yaşandığı bu hafta vatandaşları sabırsızlandırıyor. İşte BİM 26 Kasım Salı ve BİM 29 Kasım Cuma aktüel katalog...

BİM 26 KASIM SALI AKTÜEL KATALOG

BİM 26 Kasım - BİM 29 Kasım Aktüel katalog

BİM 29 KASIM CUMA AKTÜEL KATALOG

BİM 26 Kasım - BİM 29 Kasım Aktüel katalog
BİM 26 Kasım - BİM 29 Kasım Aktüel katalog


Fatih’te sürücü ile motosiklet sürücüsü arasında yol kavgasıFatih’te bir araç sürücüsü ile motosiklet sürücüsü arasında yol kavgası çıktı. Vatandaşlar tarafından sakinleştirilen sürücülerin o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
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