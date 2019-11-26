BİM 26 Kasım - BİM 29 Kasım Aktüel katalog

Alışveriş yapmak isteyenlerin merakla araştırdığı market indirimleri bu hafta da belli oldu. Evine en yakın BİM marketlerinden ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler, BİM aktüel katalog arayışında bulunuyor. Aynı zamanda büyük indirimlerin yaşandığı bu hafta vatandaşları sabırsızlandırıyor. İşte BİM 26 Kasım Salı ve BİM 29 Kasım Cuma aktüel katalog...

BİM 26 KASIM SALI AKTÜEL KATALOG





BİM 29 KASIM CUMA AKTÜEL KATALOG





