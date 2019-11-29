29.11.2019 - 07:20 |
BİM 29 Kasım 2019 kataloğu | BİM aktüel ürünler
BİM aktüel ürünler belli oldu. Her hafta cuma günü çeşitli indirimler ile müşterilerine fırsatlar sunan BİM 29 Kasım 2019 kataloğunda hangi ürünlere yer verdi? Bugün itibariyle geçerli olacak indirimler bir hafta boyunca devam edecek. İşte BİM aktüel kataloğu 29 Kasım 2019.
BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimde. Çok sayıda vatandaş BİM aktüel kataloğunu takip ediyor. Her hafta cuma günleri yenilenen aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine sürpriz indirimler var. İşte 29 Kasım 2019 BİM aktüel kataloğu.
BİM 29 KASIM 2019 AKTÜEL KATALOĞU
Husumetli ailelerin silah, taş ve sopalı kavgasında kan aktıKahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, husumetli 2 kişi arasında çıkan ve diğer aile fertlerinin de karışmasıyla çıkan silahlı kavgada 5'i av tüfeği, 7'isi taş ve sopalarla olmak üzere toplam 12 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.