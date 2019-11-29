BİM 29 Kasım 2019 kataloğu | BİM aktüel ürünler

BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimde. Çok sayıda vatandaş BİM aktüel kataloğunu takip ediyor. Her hafta cuma günleri yenilenen aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine sürpriz indirimler var. İşte 29 Kasım 2019 BİM aktüel kataloğu.

BİM 29 KASIM 2019 AKTÜEL KATALOĞU







