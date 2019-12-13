13.12.2019 - 09:20 |
BİM aktüel katalog ürünleri yayınlandı | BİM aktüel 13 Aralık 2019 ürünleri satışta, işte indirimler...
BİM aktüel yayınlandı. Her cuma yeni indirimli ürünlerle müşterilerine çeşitli fırsatlar sunan BİM'de bu hafta hangi ürünler var? Bim aktüel katalog ürünlerini sizler için derledik. İşte 13 Aralık 2019 BİM aktüel kataloğu...
BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Cuma günleri müşterilerine çeşitli ürünlerde indirimler sunan BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimde? İşte 13 Aralık Cuma Bim aktüel katalogunda yer alan ürünler...
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Türkiye'nin her bölgesinde hizmet veren BİM'in 7375 mağazası bulunuyor. BİM mağazaları haftanın 7 günü sabah saat 09:00'da açılıp 21:00'a kadar müşterilerine hizmet veriyor.
BİM AKTÜEL 13 ARALIK 2019