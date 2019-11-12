BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! 15 Kasım BİM aktüek ürünler kataloğunda hangi ürünler var?

BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. 15 Kasım'dan itibaren BİM mağazalarında satışa sunulacak olan ürünler arasında Bot'dan ana kucağına, Lisanslı Çocuk Şemsiyesi'nden biberon'a kadar onlarca ürün yer alıyor. Ev ekonomisini düşünen bireylerin yakından takip ettiği BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler Cuma sabahından itibaren BİM mağazalarında satışa sunulacak.