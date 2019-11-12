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12.11.2019 - 11:01 |

BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! 15 Kasım BİM aktüek ürünler kataloğunda hangi ürünler var?

BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Her hafta Cuma günleri satışa sunulan aktüel ürünler kataloğunda bu hafta Çay makinesi, Narenciye sıkacağı, Tava, Şekerlik Kulplu Çay Bardağı, Tatlı kasesi, Cam kapaklı kavurma sacı gibi ürünler bulunuyor. İşte 15 Kasım tarihinde BİM mağazalarında satışa sunulacak olan aktüel ürünler listesi...

BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! 15 Kasım BİM aktüek ürünler kataloğunda hangi ürünler var?

BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. 15 Kasım'dan itibaren BİM mağazalarında satışa sunulacak olan ürünler arasında Bot'dan ana kucağına, Lisanslı Çocuk Şemsiyesi'nden biberon'a kadar onlarca ürün yer alıyor. Ev ekonomisini düşünen bireylerin yakından takip ettiği BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler Cuma sabahından itibaren BİM mağazalarında satışa sunulacak.

BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı 15 Kasım BİM aktüek ürünler kataloğunda hangi ürünler var

BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı 15 Kasım BİM aktüek ürünler kataloğunda hangi ürünler var

BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı 15 Kasım BİM aktüek ürünler kataloğunda hangi ürünler var

Rusya semalarında hareketlilikABD’ye ait keşif uçakları Rusya’nın güneyinde uçuşu gerçekleştirirken Rusya da kendi uçaklarıyla atış talimleri yaptı.
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BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! 15 Kasım BİM aktüek ürünler kataloğunda hangi ürünler var?

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