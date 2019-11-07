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07.11.2019 - 10:17 |

BİM Cuma günü aktüel katalog ürünlerinde telefon, ev eşyaları, ısıtıcı, araba gereçleri...

BİM aktüel katalog ürünlerinde telefon, ev eşyaları, ısıtıcı, araba gereçleri gibi ihtiyaçlar yer alıyor. Neredeyse herkesin ihtiyaç duyacağı ürünlerin bulunduğu BİM aktüel katalog ürünlerinin fiyatları merak ediliyor. İşte 8 Kasım Cuma günü BİM ürünleri ve fiyatları...

BİM Cuma günü aktüel katalog ürünlerinde telefon, ev eşyaları, ısıtıcı, araba gereçleri...

Vatandaşlar arasında merak konusu olan market ürünlerinin indirim ürünleri belli oldu. BİM marketlerinde yer alan seçeneklerde her ihtiyaca hitap eden ürünler mevcut. İşte 8 Kasım Cuma günü BİM aktüel katalog...

8 KASIM CUMA BİM AKTÜEL KATALOG

BİM Cuma günü aktüel katalog ürünlerinde telefon, ev eşyaları, ısıtıcı, araba gereçleri...
BİM Cuma günü aktüel katalog ürünlerinde telefon, ev eşyaları, ısıtıcı, araba gereçleri...
BİM Cuma günü aktüel katalog ürünlerinde telefon, ev eşyaları, ısıtıcı, araba gereçleri...



'İlk kez böyle bir şey oluyor' Bir anda topraktan çıkmaya başladı!Rize'de merkeze bağlı Bozkale köyünde yeraltından çıkan buhar, görenleri endişelendirdi. Köye gelen maskeli ve özel kıyafetli ekipler, alanda ölçüm yaptı, aldıkları toprak ve buhar numunesini incelenmek üzere laboratuvara gönderdi. İlk tespitlere göre tehlike sınırı altındaki amonyak olduğu belirtilen buharla ilgili kesin sonuç bekleniyor.
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BİM Cuma günü aktüel katalog ürünlerinde telefon, ev eşyaları, ısıtıcı, araba gereçleri...

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