BİM Cuma günü aktüel katalog ürünlerinde telefon, ev eşyaları, ısıtıcı, araba gereçleri...

Vatandaşlar arasında merak konusu olan market ürünlerinin indirim ürünleri belli oldu. BİM marketlerinde yer alan seçeneklerde her ihtiyaca hitap eden ürünler mevcut. İşte 8 Kasım Cuma günü BİM aktüel katalog...

8 KASIM CUMA BİM AKTÜEL KATALOG







