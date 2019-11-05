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05.11.2019 - 10:35 |

BİM'de bugün | 5 Kasım Salı BİM aktüel ürünleri ve Cuma günü BİM indirim kataloğu

5 Kasım Salı günü geçerli olacak BİM aktüel ürünler belli oldu. Alışveriş yapmak isteyenler ise BİM aktüel ürünlerin neler olduğunu ve fiyatların ne kadar olduğunu araştırıyor. İşte her kategoride ihtiyacınızı karşılayacak BİM aktüel ürünleri...

BİM'de bugün | 5 Kasım Salı BİM aktüel ürünleri ve Cuma günü BİM indirim kataloğu

5 Kasım 2019 Salı günü BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Vatandaşlar tarafından ilgi gören BİM aktüel katalogta neler var? Bugün ve 8 Kasım Cuma gününü merakla araştıran BİM takipçileri, katalogları merak ediyor. İşte bugünün ve 8 Kasım Cuma gününün katalogları haberimizde...

BİM'DE BUGÜN NELER VAR? AKTÜEL ÜRÜNLER

BİMde bugün | 5 Kasım Salı BİM aktüel ürünleri ve Cuma günü BİM indirim kataloğu

8 KASIM CUMA BİM AKTÜEL ÜRÜNLER

BİMde bugün | 5 Kasım Salı BİM aktüel ürünleri ve Cuma günü BİM indirim kataloğu
BİMde bugün | 5 Kasım Salı BİM aktüel ürünleri ve Cuma günü BİM indirim kataloğu
BİMde bugün | 5 Kasım Salı BİM aktüel ürünleri ve Cuma günü BİM indirim kataloğu



 

Kontrolden çıkan araç, arkadan çarptığı aracın altına girdi’de sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, park halindeki araca çarparak altına girdi. Çarpmanın etkisiyle aydınlatma direği devrildi. Park halindeki araç kendisine çarpan aracın üzerinde askıda kalırken, kazanın yaşanma anındaki ilginç görüntüler kameralara yansıdı.
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