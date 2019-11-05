BİM'de bugün | 5 Kasım Salı BİM aktüel ürünleri ve Cuma günü BİM indirim kataloğu

5 Kasım 2019 Salı günü BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Vatandaşlar tarafından ilgi gören BİM aktüel katalogta neler var? Bugün ve 8 Kasım Cuma gününü merakla araştıran BİM takipçileri, katalogları merak ediyor. İşte bugünün ve 8 Kasım Cuma gününün katalogları haberimizde...

BİM'DE BUGÜN NELER VAR? AKTÜEL ÜRÜNLER





8 KASIM CUMA BİM AKTÜEL ÜRÜNLER







