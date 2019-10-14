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14.10.2019 - 07:58 | | AA

Bin polis katıldı! Bursa'da şafak operasyonu...

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaklaşık bin polisin katılımıyla şafak operasyonu gerçekleştirildi.

Bin polis katıldı! Bursa'da şafak operasyonu...

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapıldığı tespit edilen Gemlik ilçesindeki bazı adreslere, Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün yanı sıra Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık bin polis tarafından şafak vakti operasyon düzenledi.

Operasyonda kapılar koçbaşıyla kırılarak evlere girildi ve arama yapıldı. Narkotik dedektör köpeklerinin de katıldığı operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler geçirildi. Bir adrese yapılan baskında gitarın içinde bir miktar metamfetamin bulundu.

Drone ile takip edilen operasyon sürüyor.

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