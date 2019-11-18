MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem HaberleriBingöl’de, teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi
18.11.2019 - 14:19 | | DHA

Bingöl’de, teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Bingöl'ün Genç ilçesinde, güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda örgüte ait silah ve mühimmat ele geçirildi.

Bingöl’de, teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Genç ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon bölgesinde güvenlik güçlerince yapılan aramada toprağa gömülü bidon içerisinde kalaşnikof tüfek, 31 fişek, 23 fünye, dürbün ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Bu kez Rusya! 'Bayrak rezaleti...'Rusya, ABD'nin Suriye'de Fırat Nehri üzerindeki Tişrin Barajı'nda boşalttığı üsse yerleşti. Üsteki devir teslimin Rus bayrağı ve terör örgütü YPG/PKK flamasıyla yapılması dikkati çekti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Canlı yayında şok iddia! Oğluna getirilen kıza tecavüz etti

Canlı yayında şok iddia! Oğluna getirilen kıza tecavüz etti

Korkunç detaylar... 'Karımla odadayken kayınbabam içeri girdi'

Korkunç detaylar... 'Karımla odadayken kayınbabam içeri girdi'

2020 EKPSS başvuruları ne zaman alınacak? EKPSS kura başvuru tarihleri belli oldu mu?

2020 EKPSS başvuruları ne zaman alınacak? EKPSS kura başvuru tarihleri belli oldu mu?

Asgari ücret ne kadar olacak? AGİ zammı belli oldu mu?

Asgari ücret ne kadar olacak? AGİ zammı belli oldu mu?

Sıradaki Haber