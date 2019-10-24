Binlerce kişi oraya akın ediyor! ABD'ye, Paris'e, Pakistan'a bile götürenler var

Yuntdağı bölgesinin 30 haneli 100 nüfuslu kırsal Demirci Mahallesi'ndeki, dağdan kayaların arasından inen kaynak suyunun yüzeye çıktığı yere, arsa sahibi emekli bekçi Halil Palaz (66) tarafından çeşme yaptırıldı. Otomobil, motosiklet ve traktörleriyle çeşme başına gelen vatandaşlar, böbrek taşını düşürdüğü, şeker, tansiyon, prostat, gibi birçok hastalığı iyileştirdiğine inandıkları suyu yanlarında getirdikleri bidonlara doldurarak evlerine götürüyor. Yaklaşık 200 yıldan bu yana akan kaynak suyunu evlerine damacanayla götürebilmek için bölgeye hafta içleri yüzlerce, hafta sonları ise binlerce kişi geliyor. Çeşmeden akan suyun şifalı olduğunu duydukları için geldiğini söyleyen evli ve iki çocuk babası Ali İhsan Özhan (51), "Eşim kadın hastalıkları hastasıydı. Ameliyat oldu. Daha sonra kan değerleri yerine gelmiyordu. Doktorumuzun verdiği gerek ilaç, gerek yiyip içme konusundaki uyarılarına bire bir uyduk. Sonra içtiğimiz suyu da değiştirelim dedik. Böyle bir suyun olduğunu duyduk. Bu suyu bir ay boyunca içtiğimizde eşimin kan değerlerinin normal değerlerini geldiğini gördük" dedi.

Hastanede doktor sırası beklerken şifalı suyun olduğunu öğrenen evli bir çocuk babası Yakup Yıldız ise (39), "Sürekli böbrek taşı düşürüyordum. Bu suyun taş düşürmeye iyi geldiğini duydum. Geldim deneyeceğim. Bugün ilk kez geldim. Eve götürmek üzere bidonlara su doldurduk. Faydasını görürsem arkadaşlarıma da tavsiye edeceğim" diye konuştu.

Evli üç çocuk babası Selahattin Günger (55), hastalığına şifa olması için su doldurmaya geldiğini ifade ederek, "Kronik böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi görüyorum. 8 aydır da diyalize giriyorum. Bu suyu duyduk. 'Allah'tan bir şifadır, gelip deneyelim' dedik. 1 aydır bu suyu, yemeklerimizde, çayımızda, içme suyu olarak kullanıyoruz. Birçok hastalığa iyi geldiğini duyduk. Memnunuz, faydasını da göreceğiz inşallah" dedi.

'BİZE DUA EDİYORLAR'

Arsanın sahibi Halil Palaz, suyun içilebilir raporu olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Burası bize babamızdan miras kalan bir yer. Eskiyen yerleri onarıyorum. Vatandaşa hizmet ediyoruz. Kesinlikle bir ücret almıyoruz. Babamızdan kalan vasiyete sahip çıkıyoruz. Babam zamanında bu çeşmeyi yaptırdı. Buradan içen şifa bulsun diye. Biz de onun emanetine sahip çıkıyoruz. Burasının gönüllü hizmetçisiyiz. Bu suyu almak için Ağrı, Konya, Samsun, Adana gibi birçok ilden geleni gördüm. Hatta bu suyu alarak ABD'ye, Paris'e, Pakistan'a, Dominik Cumhuriyeti'ne götürenleri bile gördüm. Burada şifa bulan hastayı çok gördüm. Gelip bize dua ediyorlar."