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24.08.2019 - 15:57| DHA

Bir internet kafenin alt katında... Basıldılar!

İstanbul Esenyurt'ta yasa dışı bahis operasyonu yapan polis, 3 kişiyi gözaltına aldı.

Bir internet kafenin alt katında... Basıldılar!

İstanbul'da bir çok sokakta yaşa dışı bahis oynatılan yerler mevcut. Bazı sokaklarda bir bodrum katta bazı sokaklarda ise kahvehane içindeki bölüme kurulan bilgisayarlardan yasadışı bahis oynatılıyor. Polis, Esenyurt'ta bir internet kafenin alt katına konulan bilgisayardan yasa dışı bahis oynatan şüphelileri takibe aldı.

Bir internet kafenin alt katında... Basıldılar

Çok sayıda kişinin girip çıktığı bodrum kata operasyon düzenledi. Bir bilgisayar üzerinden yaşa dışı bahis oynatan kişi ile baskın sırasında bahis oynayan 2 kişi gözaltına alındı. Bodrum katta çok sayıda yaşa dışı bahis kuponu da bulundu. Polis, bilgisayar kasasına el koydu. Gözaltına alınan 3 kişi polis merkezine götürüldü.

 

 

 

Bakan Akar'da önemli açıklamaMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Birleşik Müşterek Harekat Merkezi tam kapasiteyle faaliyete başladı. Birinci safha faaliyetleri ile ilgili sahada uygulamalara geçildi. İlk ortak helikopter uçuşu bugün yapılıyor. Ayrıca teröristlere ait mevzilerin ve tahkimatın tahribine de başlandı." dedi.
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