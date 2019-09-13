Bir oğlu asker diğeri PKK’lı

Ordu’dan gelen 7 çocuk annesi olan Ödümlü 22 yaşındaki oğlu Özgür’ün terör örgütüne katıldığını söyleyerek şunları anlattı: “Oğlum Diyarbakır’da üniversite okuyordu, okulu bitirmesine 1 yıldan az kalmıştı. 10 ay önce dağa gitti. Gittiğini öğrendiğim gibi hemen HDP binasına geldim. Onlara o zaman da, ‘Oğlumu siz götürdünüz’ dedim. Ama kabul etmediler ve haberlerinin olmadığını söylediler.”

‘Mahmur Kampı’na bile gittim’

“Günlerce kızımla birlikte Diyarbakır’da gitmediğimiz, çalmadığımız kapı kalmadı ama bir şey öğrenmedik ve haber alamadık. Diyarbakır’dan bir şey öğrenmeyince, Van, Hakkari ve Bitlis’e gittim. Buralarda da oğluma ulaşmadım. Araştırmalarımız doğrultusunda Kuzey Irak’ta olabileceğini öğrendik. Pasaport çıkartıp Mahmur Kampı’na gittim ama orada da yoktu. Yine o bölgede bulunan bir kaç kampa daha gittim. Gittiğim kampların birinde beni bir komutanla görüştüler. Komutana oğlumu sorduğumda önce orada olmadığını söyledi. Sonra bana kaç oğlum olduğunu sordu. Ben de 4 oğlum olduğunu söyledim. Komutan bana, ‘Üçü sana kalsın, bir tane de bana kalsın’ dedi. Ben de kendisine; ‘Ben oğlumu sizin için büyütmedim. Ne zorluklarla okuttum’ dedim. Sonra yine bana oğlumun orada olmadığını söylediler. Geri döndüm ama oğlumu almak için Kuzey Irak’a daha sonra 2 defa daha gittim. Aylardır oğlumun peşinden gitmediğim yer kalmadı. Bu yerlere de hep borç alarak gidip geldim.

Çocuklarımdan biri dağda diğeri şu an Şemdinli’de asker. Tek korkum bu çocukların karşı karşıya gelmesi ve birbirlerine silah çekmesi. Çatışma olsa birbirlerini tanımazlar. Ben oğlumu alana kadar burada oturacağım, kalkmayacağım. Ya oğlumu versinler ya da cenaze mi alsınlar buradan.”