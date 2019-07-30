MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemBir rezalet daha! Genç kız üzerini değiştireceği esnada fark etti
30.07.2019 - 08:37| İHA

Bir rezalet daha! Genç kız üzerini değiştireceği esnada fark etti

Bursa'da yaşanan soyunma kabini rezaletinden sonra bir haber de Kocaeli'den geldi. İzmit'te bulunan bir mağazanın kabininde elbise deneyen 19 yaşındaki genç kızı kabin altından soktuğu cep telefonu ile görüntülemek isteyen şahıs gözaltına alındı.

Bir rezalet daha! Genç kız üzerini değiştireceği esnada fark etti

Olay, geçtiğimiz gün Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan bir giyim mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.D. (19) isimli genç kız, reyondan aldığı kıyafeti denemek için soyunma kabinine girdi. Üzerini değiştireceği esnada, kabinin altından cep telefonuyla bir şahsın kendisini görüntülendiğini fark etti. Genç kızın tepkisi üzerine fark edildiğini anlayan şahıs, olay yerinden koşarak uzaklaştı. Genç kız kabinden hemen çıkarak durumu mağaza yetkililerine bildirdi.

Mağaza yetkileri, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Mağaza ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, genç kızı görüntülemeye çalışan şahsın T.E.(19) olduğunu tespit etti.

Harekete geçen ekipler tarafından düzenlenen operasyonda T.E. bugün yakalanarak gözaltına alındı. Saraybahçe Polis Merkezi’ne götürülen şahıs işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.

 

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Soyunma kabinindeki kıza büyük şok! 'Üzerimde kıyafet yoktu'
İstanbul'da uyuşturucu operasyonuGaziosmanpaşa'da 73 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda çok sayıda zanlı gözaltına alındı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ebru Şahin kaç yaşında?

Ebru Şahin kaç yaşında?

Rum Yetimhanesi için 40 milyon euro

Rum Yetimhanesi için 40 milyon euro

Bir rezalet daha! Genç kız üzerini değiştireceği esnada fark etti

Bir rezalet daha! Genç kız üzerini değiştireceği esnada fark etti

İri gözler tiroit hastalığı habercisi

İri gözler tiroit hastalığı habercisi

Sıradaki Haber