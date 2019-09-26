Bir Zamanlar Çukurova 37. bölümde Yılmaz ve Züleyha yan yana!

Yeni bölümü ile bu akşam izleyici karşısına çıkacak olan Bir Zamanlar Çukurova'da heyecan dorukta. Yılmaz ve Züleyha bir araya geliyor. Ortalık yine karışacak. Yılmaz, eski günlerdeki gibi Züleyha'ya kavuşabilecek mi?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 37. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Çukurova'da Jandarma bir kez daha, iki kişiyi ayrı ayrı sebeplerden tutukluyor. Öğrendiklerinden sonra Hünkar'ı öldürmek için harekete geçen Yılmaz, araya giren Fekeli'yi vuruyor. Müjgan ameliyathanede Fekeli'yi hayata döndürmeye çalışırken, kader Yılmz ve Demir'i de bir kez daha karşı karşıya getiriyor. Üstelik bu kez üzerinde demir parmaklıklar var.

Cengaver oğlunun sünnetini yapıyor. Ama önce Hatip'le hesaplaşması gerekiyor.

Şermin ile yakınlaşmak için her fırsatı değerlendiren Hatip en sonunda onu, yazlık evine götürüyor. Hatip ve Şermin arasındaki samimiyet git gide artarken, kendisine atılan iftiranın hesabını sormak için Cengaver de oraya gider ve silahlar çekilir. Aynı gün, Cengaver'in oğlunun sünneti var. Ve Adana'nın tüm ileri gelenleri düğün sahibi olarak Cengaver'i beklerken oğlu da babasının ve getireceği bisikletin yolunu gözlüyor.

Yılmaz ve Züleyha buluşuyor.

Hünkar'ın yalanları ve tehditleri ile değişen kader kartları bu hafta yeniden dağılıyor. Züleyha'nın onu ölümden kurtarmak için, kendi hayatından vazgeçerek Demir ile evlendiğini öğrenen Yılmaz, şimdi kendini affettirmek istiyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 37. BÖLÜM FRAGMANI - 2

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 37. BÖLÜM FRAGMANI