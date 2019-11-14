Bir Zamanlar Çukurova 44. bölüm fragmanlarında sular durulmuyor!

Bir Zamanlar Çukurova 44. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Perşembe akşamlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da bu hafta toplu sünnet töreninden tavuktan kaynaklanan zehirlenme Yamanların itibarını yerle bir eder. Tavukları alan Gaffur'dan hesap soran Demir, onu dövmekle kalmıyor aynı zamanda elindeki en değerli şey olan Saniye'yi elinden alıyor.

Yamanlar'ın düzenlediği toplu sünnet töreninde yaşanan bu zehirlenme olayının ardıdan tüm dikkatler Demir Yaman'a çevrilir. Yılmaz'ı buluşmaya gelmemesinden dolayı silen Züleyha ise artık Demir Yaman'ın karısı olarak kaderine razı olmayı kabullenir. Demir Yaman'ın itibarını koruyacak olan ise Züleyha olacaktır.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 44. BÖLÜM FRAGMANI

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 44. BÖLÜM 2. FRAGMANI