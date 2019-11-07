Bir Zamanlar Çukurova 44. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 44. son bölümde Müjgan’ın hamilelik haberi...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 43. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aşkın sınırsız, kavgaların ölümüne yaşandığı Çukurova’da Züleyha ve Yılmaz kaderlerini geri almak için son adımı atacakken, Müjgan’ın hamilelik haberi durumu değiştirdi.

Müjgan’a Züleyha ile gideceğini itiraf etmek üzereyken baba olacağını öğrenince, tek kelime edemedi! Kendini adeta kaderin akışına bıraktı! Müjgan’ı bırakıp gidecek olmanın vicdan azabının yerini, Züleyha’ya haber verememenin azabı aldı! Fekeli’ye gidip durumu anlattı. Fekeli de oğluna, “Acı perdesine sarılmış bir müjde bu. Ama istediğin yerden gelmese de müjdelerin en güzeli” dedi.

Züleyha’nın yokluğu çiftlikte yine bir panik havasına neden olur. Hünkar haklı çıkmanın gururu ile ortalığı ayağa kaldırır ama Demir bir kez daha Züleyha’nın haklı çıktığını görecektir. Artık Hünkar ne dese oğlunu inandıramaz. Yılmaz’ın vazgeçtiğini düşünen Züleyha da Demir’in karısı ve çiftliğin hanımı olmaya kararlıdır!



BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 44. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



Bir Zamanlar Çukurova 44. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...