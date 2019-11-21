Bir Zamanlar Çukurova 45. yeni bölüm fragmanlarında Yılmaz, Demir'e oyun oynuyor!

Bir Zamanlar Çukurova 45. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Perşembe akşamları ekrana gelen Bir Zamanlar Çukurova dizisinde bu hafta Demir ve Yılmaz'ı barıştırmak ve iki aile arasında bir bağ kurulmasını sağlamak için Fekeli ve Müjgan, Yılmaz'ı Hünkar ise oğlu Demir'i ikna eder. İkili zor da olsa bir araya gelir ve ilk dakikadan yeni bir savaşın fitili ateşlenir.

Yılmaz entegre tesis için yapılan ortaklıktan çekildiğini Demir'e lütuf olarak sunsa da işin o kadar masumane olmadığı sonradan ortaya çıkacaktır. Fekeli ve Yılmaz yaşanan olayların ardından ilk kez bu kadar şiddetli bir kavgaya tutuşacak, Fekeli masaya yumruğunu vuracaktır. Züleyha, Yılmaz'a olan nefreti ve aşkı arasında Yamanların gelini olmayı kabullenmeyi denese de bu konuda pek başarılı olamaz.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 45. BÖLÜM FRAGMANI

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 45. BÖLÜM 2. FRAGMANI