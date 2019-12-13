Perşembe akşamlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova 48. bölüm ile ekrana geldi. Fekeli ve Hünkar Yaman sevdalarını tüm Çukurova'ya duyurdu. Demir ve Yılmaz duydukları karşısında büyük şok yaşarken Demir adeta deliye döndü. Babasının katili olarak gördüğü Fekeli'yi tercih eden annesine ait konakta ne varsa yaktı. Konakta ve huğ'larda çalışan herkesi bir araya toplayan Demir, annesi Hünkar Yaman'ın adını kimsenin anmaması konusunda tüm çalışanları tembihledi.

Yılmaz ise Züleyha ile kendilerine bin bir kötülük yapan ve aşklarını bildiği halde buna engel olan Hünkar Yaman'ın seçen Fekeli'nin bu kararının ardından sitem dolu sözler ile kendisine yüklendi. Peki Bir Zamanlar Çukurova 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 49. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Zamanlar Çukurova 49. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığı andan itibaren haberimiz güncellenecektir.