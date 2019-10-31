31.10.2019 - 12:00 |
Bir Zamanlar Çukurova fragman | 42. yeni bölümde şaşırtan plan
Bir Zamanlar Çukurova 42. yeni bölüm fragmanı izleyenleri meraklandırdı. ATV'de ekrana gelen Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümünde Züleyha ve Yılmaz'dan şaşırtn plan izleyenleri şok edecek. İşte Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı...
Perşembe akşamları yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de ATV'de...
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA FRAGMAN
Bir yandan Yılmaz ile hayallerine yeniden kavuşmak için fırsat kollayan Züleyha bir yandan da masumiyetinin ortaya çıkmasının keyfini sürüyor. Hünkar'ın kendisine yaptığı her şeyin intikamını almak için kolları sıvayan Züleyha'nın en büyük desteği de Gülten oluyor.