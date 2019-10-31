Bir Zamanlar Çukurova fragman | 42. yeni bölümde şaşırtan plan

Perşembe akşamları yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de ATV'de...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA FRAGMAN

Bir yandan Yılmaz ile hayallerine yeniden kavuşmak için fırsat kollayan Züleyha bir yandan da masumiyetinin ortaya çıkmasının keyfini sürüyor. Hünkar'ın kendisine yaptığı her şeyin intikamını almak için kolları sıvayan Züleyha'nın en büyük desteği de Gülten oluyor.