Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler olacak? İşte 46. bölüm fragmanı...

Bir Zamanlar Çukurova bu akşam yeni bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Yeni bölümde neler olacak merak konusu. Yılmaz ve Müjgan'dan beklenmedik bir hamle geliyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Müjgan ve Yılmaz, Demir ve Züleyha'ya komşu oluyor. Müjgan bebek heyecanını yaşarken, Züleyha, Müjgan'a hoşgeldiniz ziyareti yapıyor.

Yılmaz ve Fekeli arasındaki küslük sürüyor. Gönlü kırılan Fekeli, Yılmaz'ı affedecek mi?

Yılmaz ve Züleyha bir kez daha karşı karşıya gelecekler. İkili yeniden bir araya gelebilecek mi?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 46. BÖLÜM FRAGMANI - 2

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 46. BÖLÜM FRAGMANI