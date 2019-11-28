28.11.2019 - 11:00 |
Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler olacak? İşte 46. bölüm fragmanı...
Bir Zamanlar Çukurova 46. bölüm fragmanları yayınlandı. Bu akşam yeni bölümü ile ekrana gelecek olan Bir Zamanlar Çukurova'da dengeler değişiyor. Müjgan ve Yılmaz yeni hayatları için başlangıç yaparken, Züleyha gerçekleri Yılmaz'a anlatamadığı için eksik kalıyor. İşte Bir Zamanlar Çukurova 46. bölüm fragmanları...
Bir Zamanlar Çukurova bu akşam yeni bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Yeni bölümde neler olacak merak konusu. Yılmaz ve Müjgan'dan beklenmedik bir hamle geliyor.
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Müjgan ve Yılmaz, Demir ve Züleyha'ya komşu oluyor. Müjgan bebek heyecanını yaşarken, Züleyha, Müjgan'a hoşgeldiniz ziyareti yapıyor.
Yılmaz ve Fekeli arasındaki küslük sürüyor. Gönlü kırılan Fekeli, Yılmaz'ı affedecek mi?
Yılmaz ve Züleyha bir kez daha karşı karşıya gelecekler. İkili yeniden bir araya gelebilecek mi?
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 46. BÖLÜM FRAGMANI - 2
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 46. BÖLÜM FRAGMANI
Türkiye ve dünyada tek olacak!Çanakkale Boğazı'nda, Gelibolu'nun Sütlüce ve Lapseki'nin Şekerkaya mevkileri arasında yapımı süren 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kırmızı beyaz renkleriyle Türk bayrağını, 318 metrelik yüksekliğiyle de 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni simgeleyen ayakları, yükselmeye devam ediyor.