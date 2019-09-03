Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon ne zaman başlıyor? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 1. SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?



Nihayet düğün günü gelmiştir! Müjgan telli duvaklı gelin olur! Düğün öncesinde Yılmaz ve Demir karşılaşır. Yine silahlar çekilir. Demir’in silahı bırakması gerektiğini konuşmak için Hünkar’a giden Fekeli, onu da düğüne davet eder! Konak’ta ise işler çığırından çıkmıştır. Züleyha’nın hamileliği tüm sırların da ortaya çıkmasını tetikleyecektir. Demir en başından bu yana tüm yalanlardan haberdar olduğunu itiraf eder! Züleyha’yı iffetsizlikle suçlar! Saniye ve Gaffur cephesinde de savaş devam etmektedir. Saniye Gaffur’u evden atar. Konağın bahçesindeki duvar yıktırılınca, Gaffur'un zulası ortaya çıkar ve zulada sakladığı sahte kimlikler ile Züleyha'nın mektubu Yılmaz'ın eline geçer. Tüm karmaşaya rağmen düğün gerçekleşir. Hünkar, Fekeli ile yan yana düğüne katılır. Müjgan mutlu, Yılmaz ise şaşkındır! Düğüne katılan İstanbul’dan gelen misafirler herkesi bir geceliğine bile olsa, güzel şeylere yaşamaya inandıracaktır. Züleyha, artık hayatına o konakta devam etmek zorunda kalacağını düşünürken, Yılmaz da aklından Züleyha’yı tamamen çıkarmaya çalışır.



BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?



Perşembe akşamlarının en sevilen dizileri arasında yer alan Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon ilk bölüm tarihi henüz belli olmadı. Yeni sezon ilk bölüm fragmanı da henüz yayınlanmayan dizinin Eylül'ün 3. ya da 4. haftası izleyici ile buluşması bekleniyor...