Biri lise biri üniversite öğrencisiydi... Acı son

Erkan Şimşek'in kullandığı 25 DZ 604 plakalı hafif ticari araç, Erzurum-Erzincan E-80 kara yolu Aziziye ilçesi Nurettin Topçu Öğrenci Yurdu yakınında yolun karşısına geçmek isteyen Servet Abracı'ya çarptı.

Abracı, yaya üst geçidine 30 metre mesafede meydana gelen kazada hayatını kaybetti.

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencisi olduğu belirtilen Abracı'nın cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna konuldu.

Gözaltına alınan araç sürücüsü Şimşek de Dadaşkent Polis Merkezi'ne götürüldü.

Kaza nedeniyle kısmen trafiğe kapanan kara yolu cenaze ve aracın kaldırılmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı.

BİR KAZA DA ANKARA'DA

Çankaya ilçesi Balgat Mahallesi Mevlana Bulvarı'nda karşıya geçmek isteyen 9. sınıf öğrencisi F.Ş.K. ile arkadaşı Y.K, refüjde bir süre bekledi. Bu sırada yola çıkan F.Ş.K'ye Gölbaşı istikametine giden, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 ZUZ 06 plakalı otomobil çarptı.









Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, F.Ş.K'nin öldüğünü belirledi. Bölgeyi güvenlik şeridine alan polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Mevlana Bulvarı'ndaki trafik akışı, kaza nedeniyle yaklaşık iki saat süreyle yan yoldan sağlandı.

F.Ş.K'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, araç sürücüsü de ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Öte yandan 06 ZUZ 06 plakalı otomobilin ardından F.Ş.K'ye başka bir aracın daha çarptığı iddia edildi.