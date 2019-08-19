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19.08.2019 - 22:50| DHA

Bitlis'te terör operasyonu: 9 gözaltı

Bitlis merkez, Adilcevaz, Ahlat, Güroymak ve Tatvan ilçelerinde   PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gozaltına alındı.

Bitlis'te terör operasyonu: 9 gözaltı

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin PKK/KCK terör örgütünün deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik operasyonların aralıksız sürdürüldüğü belirtildi. 9 şüphelinin gözaltına alındığı ifade edilen açıklama şöyle:

"PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak sürdürülen çalışmalar kapsamında, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar neticesinde, 'PKK/KCK Terör Örgütü Üyesi Olmak ve Terör Örgütü Propagandası Yapma suçlaması' ile 18/08/2019 tarihinde 9 şahıs ve adrese yönelik ilimiz Adilcevaz, Ahlat, Güroymak ve Tatvan ilçelerinde eş zamanlı olarak icra edilen operasyon neticesinde; O.B., M.U., F.K., F.T., N.Ç., N.K., P.A., N.K., K.S. isimli 9 şüpheliler yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız otomatik av tüfeği, 1 ruhsatsız kurusıkı tabanca ve tabancaya ait şarjör, 1 AK-47 fişeği, örgütsel içerikli dokümanlar ve çok sayıda dijital malzeme  ele geçirilmiştir."

 

 

Mor boyalı koyunlarla kortej yürüyüşüUNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan, Denizli'nin Çal ilçesindeki 846 yıllık "Sudan Koyun Geçirme" etkinliği öncesi mor renge boyanmış koyunlar ve çoban köpekleri eşliğinde kortej yürüyüşü düzenlendi.
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