Bıttım sabunu nedir, nasıl kullanılır? Bıttım sabunu faydaları...

Şanlıurfa'da 'bıttım' sabunu satıcıları, bu sabunun kelliği önlediğini dile getirerek, piyasada büyük rağbet gördüğünü söyledi.



Sarayönü caddesinde sabun satışı yapan esnaf; “Türkiye'nin her bölgesine göndermeye başlanan bıttım sabunu, kepek ve saç dökülmesi sorunlarına kesin çözüm oluyor. Bölgeye gelen yabancı turistlerin de büyük rağbet gösterdiği bıttım sabunu, piyasada kilosu 7 TL ile 10 TL arasında satılıyor. Bıttım sabunu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin doğu kısmında üretilen özel bir güzellik sabunudur. Fıstık kabuğu yağından üretilen sabun, saç için olduğu gibi yüz temizliğinde de kullanılıyor. Yabani fıstık (bıttım) ve melengiçten elde edilir. Bıttım sabunu yapımı için hiçbir katkı maddesi kullanılmaz. Saç dökülmelerine ve kepeğe karşı çok etkilidir. Saçları besler ve yumuşatır. Tamamen el yapımıdır. İnce ve kırılan saçları güçlendirir. Saçlara tabi parlaklık ve canlı bir görünüm kazandırır. Kuru saçları nemlendirir. Saç diplerinde bakteri oluşumunu engeller, kaşıntıyı giderir." dediler. Kimi insanlar, binlerce dolar verip saç ekeceğine gelsin 1 kilo bıttım sabunu alsın kellikten kurtulsun diyen esnaf; “Ucuza güzelleşmenin kısa yolu bıttım sabunudur. Küçük atölyelerde tamamen doğal, yabani fıstık yağından ev yapımı olarak üretilen bu sabunun yapım aşamasında, herhangi bir kimyasal madde ya da başka bir katkı maddesi kullanılmaz" dediler.



Bıttım nedir?



Bıttım, Güney Doğu Anadolu Bölgesinde yetişen bir meyvedir. Bıttım sabunu yabani fıstık (bıttım) yani bilinen adıyla menengiç yağından elde edilir. Bıttım Siirt fıstığının aşılanmamış halidir Siirt’e özgü bir sabundur. Bıttım sabunu tamamen elle yapılır, bıttım sabunu yapımında kimyasal madde kullanılmaz. Siirt halkı yıllardır bıttım sabununu kullanmaktadır. Bıttım sabunu saç için kullanıldığı gibi cilt içinde kullanılabilir. Bir çok kişinin şikayeti olan saç dökülmelerini tamamen ortadan kaldırır. İçeriğini bilmediğimiz kimyasal şampuanları kullanmaktansa bıttım sabununu kullanmakta her zaman fayda vardır. Bıttım sabununun bir diğer mucizesi antiseptik mikrop öldürücü özelliği olmasıdır. Her türlü deri hastalıklarına bıttım sabunu kullanılabilir.



Bıttım sabunu nasıl kullanılır?



Bıttım sabununu bol köpürttükten sonra saç diplerine masaj yaparak kullanın. Bıttım sabununu kullanırken yanında kimyasal bir ürün kullanılmaması gerekiyor. Bıttım sabununu düzenli kullanmaya mümkün olduğunca özen göstermede fayda var 1 gün bıttım sabunu kullanıp 2. gün şampuan kullanmayınız. Saçlarınızı her gün yıkamayın bıttım sabunuyla yıkadıktan sonra 2 gün yıkamayın çünkü saçlar bıttım yağıyla beslenirler. Ancak her gün yıkanmanız gerekiyorsa saçlarınızı bıttım sabunuyla yıkayın.



Bıttım sabununun faydaları



Bıttım sabunu saç dökülmesini tamamen durdurur bıttım sabunu kullanarak saçlarınızı geri kazanabilirsiniz. Bıttım sabunu kepek oluşumunu tamamen yok eder. Beyazlaşmış saçlar için kullanıldığında 7-8 ay içerisinde doğal güç vererek eski rengini alır. Saç derisindeki bakteriler tamamen yok eder. Saçı besleyerek yumuşak hale getirir. Antiseptik mikrop öldürücü özelliği sayesinde deri hastalıklarının çoğuna çok iyi gelir. Egzamaya, mantara, ergenlik sivilcelerine vücuttaki yara ve tahrişlere karşı etkilidir. Gözenekleri açar varisleri iyi derecede rahatlatır. Doğal ürünler den üretildiği için hiç bir yan etkisi olmaz kimyasal madde içermez. Bıttım sabunu saçlara canlı bir görünüm parlaklık hissi verir kuru saçları nemlendir. Bıttım sabunu vücuttaki kaşıntıya iyi gelir. Bıttım sabunu ham maddesi ve yapılışı, bıttım sabununun ham maddesi Siirt’e bıttım ağaçlarında yetişiyor ufak taneli fıstığın yabani hali yani Türkçesi menengiç meyvesinden yapılıyor Siirt’te ürünün yetiştiği ay eylül ayı veya eylülün sonudur bu aydan sonra bıttımlar bağ ve bahçelerden toplanır toplandıktan, sonra gerekli işlemler yapılır bu işlemler önce bıttımlar tane tane ayıklanır çürükler çıkarılır, bıttımlar daha sonra yıkanır ve kuruması için 5-10 gün bekletilir bıttımlar kuruduktan sonra değirmende öğütülür, öğütüldükten sonra orta sıcaklıkta suyla yoğrulmaya başlanır. Yoğurma işlemi özenle yapılmaktadır bu işlem ortalama 2 saat sürer. Bıttım sabununu 2 saat boyunca yoğurduktan sonra bıttımlardan çıkan yağlar ayrı bir kaba konulur. Bıttımlar bir gün daha sıcak ortamda bırakılıp yağının tamamen süzülmesi sağlanır fakat bıttımlardaki yağın tamamı ayrılmadığı için bıttımlar için farklı bir denenir. Bir kazana sıcak su ile birlikte kül konulur ve kaynaması beklenir su kaynadıktan sonra kazana azar azar bıttım yağı ilave edilip karıştırılır bu kazandaki, su bu sayede buharlaştırılarak kazandan atılır Ezilmiş ve yoğrulmuş bıttımlardaki yağlı karışım karıştırıldıkça su buharı yüzeyden buharlaşırken; bir miktar su yüze çıkar alınıp bir kaba konulur. Yağlı çözeltiden su yüzeyine çıkmaya devam ettikçe bu işleme devam edilir. Bu işlem bittikten sonra kazanda kalanlar atılarak kazan temizlenmeye alınır. Kazan yıkanıp temizlenir tamamen, bıttım kabuklarından arındırılır. Bıttım yağının bulunduğu kazan kaynamaya devam ederken; bir başka kapta 24 litre su ile sabunlaşma reaksiyonlarının şimdilerde kimyasalı olan 5 kilo Payet Kostik karıştırılarak bir çözelti hazırlanır. (Eski dönemlerde ve de Sümerlerde bu kül suyuydu. ‘KOH çözeltisi’) Kazandaki yağ kaynayınca hazırlanan çözelti düzenli aralıklarla eklenerek karıştırılmaya devam edilirken sabunlaşma reaksiyonu hızlandırılır. Yaklaşık 12-16 saat boyunca kazandaki karışım kaynatılır bu sürenin sonunda sabunlaşma reaksiyonu sonlanır sabun toplanır sabunu daha sıcakken soğumadan yarı sıvıyken kazandan alınıp kaplara konulur kaplara konulan bıttım sabunları açık havada 3 gün boyunca bekletilir ortaya çıkan bıttım sabunları, bıttımlardan alınan yağlarla orantılıdır. Büyük kalıplar halinde elde edilen Siirt bıttım sabunu küçük dilimler halinde kesilerek tüketicilere sunulur. Yüzde yüz menengiç yağından imal edilmiştir. İnsan vücudunun temizliğinde birebir etkili olup insanları rahatlatan doğal ve hoş bir koku veren bir sabun çeşididir. Bıttım sabunu vücuttaki bakteri ve mantar oluşumlarını engeller. Saçı besler canlandırır ve sağlıklı uzamasını sağlar, bıttım sabunu İçeriğindeki menengiç yağı ile hoş ve ferah bir koku verir bıttım ilaç değildir doğaldır bıttım bir meyvedir.