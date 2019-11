Black Friday indirimleri ne zaman başlayacak? Black Friday nedir, ilk ne zaman ortaya çıktı?

Black Friday indirimlerinin ne zaman başlayacağı vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Her yıl düzenlenen Black Friday indirimleri ile dünyanın birçok yerinde vatandaşlar dünyaca ünlü markaların ürünlerini çok uygun fiyatlara alabiliyor. Büyük bir alışveriş çılgınlığına dönen Black Friday'de markalar müşrerilerinin ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışıyor. İlk olarak 1961 yılında Philedelphia'da alışverişten dolayı oluşan trafik yoğunluğu nedeniyle oluşan bu yoğunluk nedeniyle Black Friday adı verilmiştir.

BLACK FRİDAY NEDİR? İLK NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI?

Black Friday, ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk Cuma gününe denir. Gün 1932'den bu yana Noel alışveriş sezonunun başlangıcı kabul edilir. Mağazalar çok erken saatte açılır ve geç kapanırlar, ve beklenmedik derecede indirimli satış yaparlar. Black Friday bir resmi tatil sayılmaz. Kanada ve Ingiltere'de de Black Friday günü vardır, ve Amazon gibi internet üzerinden iş yapan çeşitli şirketler de indirimli satış yaparlar.

Bu alışveriş gününe tarihte ilk defa 1961 yılında gazetelerde Black Friday olarak bahsedilmiştir. O günde, Philadelphia'da, alışverişten dolayı oluşan yoğun trafik ve zorluklar nedeniyle bu isim verilmiştir. Son yıllarda, bu gün, hem insanlar hem de mağazalar için olumlu şekilde karşılanmaktadır. Walmart gibi ünlü mağazalar her yıl, kapılarını müşterilerine daha erken açmaktadırlar, ve işçilerin mesaisi daha yoğun geçmektedir.

Son yıllarda, mağazalarda, Black Friday gününde, aşırı kalabalıktan dolayı kaza oranı artmıştır. Örneğin, alışverişte kullanılan arabalar müşterilere ya da çalışanlara çarpıp, yaralanmalarına sebep olmaktadır. Örneğin, 2006 yılında, ABD'nin Columbus, Ohio şehrindeki asi Wal-Mart müşterileri, kapılar açılır açılmaz içeri taşıp, çalışanların mallara çarpıp, yaralanmalara sebep olmuşlardı. 2008'de ise, ABD'nin Valley Stream, New York şehrindeki sabah 5'deki açılışını bekleyen müşteriler, kapılar açılır açılmaz içeri girip, hem kapıyı kırdılar, hem de 34 yaşındaki bir çalışanı ezip, ölümüne sebep oldular. Müşterilerin bu çalışanın başına gelen üzücü olaydan hiç suçlu hissetmedikleri gözlemlenmiştir. 2010 yılında, Buffalo, New York'ta da Target mağazasında benzer bir olay olmuştur. Bazı müşteriler, uzun kuyruklara aradan girmeye kalkışıp, başka müşterileri tehdit etmişlerdir. 2010 yılında, ABD'nin Madison, Wisconsin şehrindeki bir kadın, Toys 'R' Us mağazasında kuyruklara aradan girip itiraz edenleri vurmakla tehdit ettiği için tutuklandı. 2012'de ise, ABD'nin Tallahassee, Florida şehrinde, Wal-Mart'ın park yerinde, iki kişi park etme meselesinden dolayı vuruldu. Black Friday günündeki şiddete rağmen, bu gün ABD'de çok meşhurdur.

BLACK FRİDAY NE ZAMAN?

Black Friday bu yıl 29 Kasım Cuma gününe denk geliyor. Türkiye'de bazı firmalar Black Friday İndirimlerine 21 Kasım Cuma gününden itibaren başlayacak