Black Friday ne zaman? İndirimler ne zaman başlıyor?

Her sene Blacak Friday günlerinde teknolojiden giyime birçok üründe indirim gerçekleşiyor. Vatandaşlar bu özel günde sabah saatlerinden itibaren mağazalarda kuyruk oluşturuyor. İndirimlerin tarihini merak eden binlerce kişi "Black Friday ne zaman?" sorusuna cevap bulmaya çalışıyor.

BLACK FRIDAY NE ZAMAN?

Black Friday, ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk cuma gününü temsil ediyor. Black Friday indirim günleri bu yıl 29 Kasım Cuma günü başlayacak.

BLACK FRIDAY NEDİR?

1932‘den bu yana yılbaşı alışverişleri sezonunun başlangıcı olarak da kabul edilen ‘Black Friday’, önce ABD’de başladı. Daha sonra Kanada ve İngiltere’nin ardından tüm dünyaya yayılan alışveriş festivalinde indirim oranları bazen yüzde 90’ların üzerine çıkabiliyor. Cuma’ya özel ABD’de mağazalar kapılarını saat 05:00’te açıyor, geç saatlere kadar açık tutuyorlar. E-ticaret şirketlerinin perakende sektöründe söz sahibi olmasıyla Black Friday satışları da internet üzerine taşındı.

Black Friday (Kara Cuma) ABD'de Şükran Günü'nünden sonraki ilk Cuma (Kasım ayının dördüncü Cuma günü) gününe denk gelen güne verilen addır. Black Friday, 1952'den bu yana ABD'de Noel alışveriş sezonunun başlangıcı olarak kabul edilir ve birçok ünlü marka ürünlerinde ciddi indirimler ve fırsatlar düzenler. Black Friday resmi bir tatil günü olmasa da Kaliforniya ve diğer bazı eyaletlerde hükümet çalışanlarına 'Şükran Günü'nden sonra' adı altında bir tatil günüdür. Black Friday, ABD'de 2005 yılından bu yana en yoğun şekilde alışveriş yapılan gündür. Black Friday günü birçok marka ciddi oranlarda indirimler yapar ve stoklar neredeyse sıfıra iner.

Black Friday teriminin ilk olarak ABD'nin Philadelphia kentinde ortaya çıkmıştır. Fakat Black Friday terimi ilk zamanlarda Şükran Günü'nden sonraki gün sokaklarda oluşan kalabalığı tanımlamak için kullanılıyordu. 1961 yılında ortaya çıkan Black Friday terimi ve kullanımı 20 yıl aradan sonra başka bir anlam kazandı. Yıllar geçtikçe başka bölgelerde de kullanılmaya başlanan Black Friday terimi bir süre sonra perakendecilerin indirim yaptığı gün anlamı kazandı.