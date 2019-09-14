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14.09.2019 - 07:50 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Boğaziçi Film Festivali’nin Ulusal Jüri Başkanı Coşkun

18-25 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek 7. Boğaziçi Film Festivali’nin Ulusal Uzun Metraj Yarışması jürisine senarist, yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun başkanlık yapacak.

Boğaziçi Film Festivali’nin Ulusal Jüri Başkanı Coşkun

Mahmut Fazıl Coşkun 2008’de çektiği ilk uzun metrajlı filmi ‘Uzak İhtimal’ dünya prömiyerini yaptığı 38. Rotterdam Film Festivali’nde büyük ödülün sahibi olurken, Coşkun’a “En İyi Yönetmen” dalında Altın Koza ödülünü getirdi. İkinci filmi ‘Yozgat Blues’ 61. San Sebastian Film Festivali’nde dünya prömiyerini yapmasının ardından 20. Adana Altın Koza Film Festivali’nden En İyi Film ve 18. Sofya Film Festivali’nden En İyi Balkan Filmi ödülleriyle döndü. Coşkun, 2018’de çektiği ‘Anons’ filmiyle de Venedik Film Festivali’nin Ufuklar (Orizzonti) bölümünde Jüri Özel Ödülü’nü kazandı.                

 

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